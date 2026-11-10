Indie-pop, blues e grandi successi della musica italiana e internazionale. Prosegue a Palermo la rassegna “Due note e una putia”, l’appuntamento del venerdì sera alle 21 da PPP – Pregiata Putia Palermitana, in piazza San Francesco di Paola.

Venerdì 13 novembre protagonisti saranno i The Brogers Project, duo emergente della scena musicale siciliana, con un concerto acustico a ingresso libero che accompagnerà il pubblico tra sonorità contemporanee e reinterpretazioni di brani conosciuti.





La formazione è composta da Francesco Palazzolo, alla chitarra e voce, e Michele Sparla, al cajon. Il loro repertorio attraversa diversi generi, dall’indie-pop al blues, con uno stile originale che unisce sensibilità musicale e arrangiamenti acustici.

Tra le canzoni proposte durante la serata figurano brani particolarmente conosciuti: “Sparks” dei Coldplay, “L’amore non esiste” di Fabi, Silvestri e Gazzè, “Do I Wanna Know?” degli Arctic Monkeys, “Sultans of Swing” dei Dire Straits e “Personal Jesus” dei Depeche Mode.





La programmazione di “Due note e una putia” proseguirà venerdì 20 novembre con i Double F, duo formato da Francesco Vannini e Francesco Ribaudo, che proporrà un viaggio tra i grandi successi pop italiani e internazionali. Particolare spazio sarà riservato alle canzoni degli 883, protagonisti di una stagione musicale che continua a coinvolgere diverse generazioni.

Il 29 novembre sarà invece la volta dei Dimmi di Sì, con un repertorio pop italiano e internazionale e un omaggio speciale alle intramontabili canzoni di Lucio Battisti.





La direzione artistica della rassegna “Due note e una putia” è affidata al giornalista Vassily Sortino.

Gli appuntamenti si svolgono da PPP – Pregiata Putia Palermitana, in piazza San Francesco di Paola, a Palermo, con inizio alle 21. L’ingresso è libero. Il locale propone musica dal vivo, buon cibo, cocktail e convivialità, offrendo un’occasione per trascorrere il venerdì sera nel centro di Palermo.

Per informazioni e prenotazioni di un tavolo è possibile contattare il 328 1360214 oppure lo 091 323722.

Luogo: PPP

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: brogers project

Prezzo: 0.00

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