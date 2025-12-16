Una giornata speciale per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria di Ismett grazie alla visita dei carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo. I militari hanno voluto regalare un momento di gioia ai piccoli pazienti, portando doni e sorrisi in occasione delle festività natalizie. Ad accompagnare la consegna dei regali, un Babbo Natale d’eccezione affiancato dagli “angeli” dei militari, che hanno visitato il reparto incontrando i bambini e le loro famiglie.

Oltre ai doni personalizzati per ciascun piccolo paziente, i carabinieri hanno lasciato un contributo significativo per la ludoteca: un biliardino, una lavagna magnetica e materiale didattico, per rendere più piacevoli le giornate di degenza.

“L’iniziativa – dicono dall’Ismett – testimonia la vicinanza delle forze dell’ordine alla comunità e il loro impegno nel portare solidarietà e calore umano anche nei momenti più delicati”.