Grande Musica a Roccapalumba: Il 13 Agosto 2025 Arriva il Concerto dei Collage!

Il cuore pulsante della musica italiana degli anni ’70 e ’80 torna a battere forte: i Collage, storica band simbolo del pop melodico italiano, saranno protagonisti di una straordinaria serata musicale a Roccapalumba il prossimo 13 agosto 2025. L’evento, che si svolgerà in Via Regina Elena alle ore 22:00, promette emozioni, ricordi e musica dal vivo per un pubblico di tutte le età.





La tappa siciliana fa parte del tour “Rinasco Live Tour”, che segna il ritorno della band con nuova energia e rinnovata voglia di incontrare i fan. Sul palco, il gruppo interpreterà i brani intramontabili che hanno fatto la storia, come “Tu mi rubi l’anima”, “Donna musica”, “Due ragazzi nel sole”, oltre a nuovi inediti che celebrano la loro lunga carriera musicale.





L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Roccapalumba in occasione della festa Patronale in onore del Santissimo Crocifisso.





Un’occasione imperdibile per vivere una notte d’estate all’insegna della musica italiana di qualità, nel suggestivo scenario di Roccapalumba, perla del territorio palermitano.





Luogo: Via Regina Elena, ROCCAPALUMBA, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:00

Artista: Collage

Prezzo: 0.00

