Intensa l’attività della Massimo Kids Orchestra, orchestra giovanile del Teatro Massimo di Palermo composta da circa 130 giovani talenti di età compresa fra i sette e i diciassette anni, che in questo periodo di feste, dopo la partecipazione all’opera “La Bohème” di Giacomo Puccini sotto la direzione del Maestro Daniel Oren, sarà impegnata in un ricco calendario di eventi e concerti.

Primo appuntamento il 26 e 27 dicembre alle 20.30 al Teatro Don Bosco Ranchibile di Palermo (Via Libertà 199) con il concerto dal titolo “A Christmas Festival”, seguirà il concerto al salone della musica della palazzina Cinese il 29 dicembre alle ore 11.00, dove saranno protagonisti il quartetto di archi e il Brass Ensemble della Massimo Kids Orchestra.

Il 2019 della giovane compagine del Massimo, si apre con il concerto di Capodanno che si terrà al Teatro Massimo di Palermo il 1 gennaio alle ore 11.00. Il concerto, che ha come titolo “Around The World” e che prevede l’esecuzione di brani della tradizione musicale classica, tra cui il Bolero di Ravel e le danze Ungheresi di Brahms, prevede la partecipazione della Cantoria, del Coro di voci bianche e del Coro Arcobaleno del Massimo, diretti dal Maestro Salvatore Punturo. Sul podio a dirigere la Massimo Kids Orchestra per tutto questo ciclo di concerti, il Maestro Michele De Luca.