Il 12 gennaio

Sarà Gianni Cuperlo ad aprire la campagna congressuale del Partito Democratico in Sicilia. Una fase importante per il partito che necessita di una rifondazioni dopo le ultime sconfitte elettorali che hanno visto sia a livello nazionale, sia a livello regionale, vincere la coalizione di centrodestra.

Cuperlo a Palermo il 12 gennaio

Il 12 gennaio alle 17:30, Gianni Cuperlo darà il via alla campagna per la segreteria nazionale del Partito Democratico presso l’Istituto Gramsci Siciliano ai Cantieri Culturali alla Zisa, in via Paolo Gili 4 a Palermo.

Un luogo simbolico a Palermo

“Abbiamo scelto un luogo simbolico per aprire questa campagna congressuale, un luogo di

pensiero e azione – dice Massimo Ingiaimo, coordinatore regionale della mozione

Cuperlo – le due principali caratteristiche che il nuovo PD deve recuperare”.

“Occorre rifondare il partito”

“Questo non è un congresso come gli altri – aggiunge -, occorre rifondare il partito e dargli un impianto culturale e politico solido, se l’operazione non riuscisse la sinistra e la democrazia l’indomani si risveglierebbero più fragili. Per riuscirci innanzitutto serve partecipazione ecco perché invitiamo tutti i siciliani che si riconoscono nei valori di solidarietà, giustizia sociale, e pace a partecipare al processo costituente”.

Cuperlo parte dalla Sicilia

“La Sicilia – conclude Ingiaimo – in questo percorso è fondamentale sia per il contributo di idee sia per le battaglie politiche che questa terra si è intestata nel passato e quelle che ha davanti oggi. Ci fa piacere che Cuperlo abbia deciso di partire dalla Sicilia, riconoscendo la necessità di tenere unito il nord ed il sud e di dovere lavorare per ridurre le disuguaglianze anziché aumentarle come fa la destra”.

Anthony Barbagallo saluta la Sicilia e si prende il seggio alla Camera

“Ho deciso di optare per il seggio da parlamentare alla Camera. E di rinunciare quindi alla carica di deputato regionale”. Lo ha anticipato il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, nel corso della trasmissione “Il Punto” di Telecolor. Rispondendo al una domanda del conduttore Luca Ciliberti Barbagallo, che nella scorso election day è stato eletto sia alla Camera sia all’Ars, ha confermato di avere optato per Montecitorio, dove ricopre il ruolo di capogruppo del Partito democratico in commissione Trasporti. Al suo posto, all’Assemblea regionale siciliana, subentra Ersilia Saverino. La scelta del segretario regionale del Partito Democratico dunque conferma quanto si era ventilato negli scorsi giorni, ed è una scelta sicuramente pesante nei meccanismi dell’assemblea regionale, in quanto nome certamente pesante