“Ho deciso di optare per il seggio da parlamentare alla Camera. E di rinunciare quindi alla carica di deputato regionale”. Lo ha anticipato il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, nel corso della trasmissione “Il Punto” che andrà in onda stasera alle 20.45 su Telecolor.

Rispondendo al una domanda del conduttore Luca Ciliberti Barbagallo, che nella scorso election day è stato eletto sia alla Camera sia all’Ars, ha confermato di avere optato per Montecitorio, dove ricopre il ruolo di capogruppo del Partito democratico in commissione Trasporti.

Al suo posto, all’Assemblea regionale siciliana, subentra Ersilia Saverino. La scelta del segretario regionale del Partito Democratico dunque conferma quanto si era ventilato negli scorsi giorni, ed è una scelta sicuramente pesante nei meccanismi dell’assemblea regionale, in quanto nome certamente pesante.

La rinuncia di Calderone

Aveva già rinunciato al seggio all’Ars Tommaso Calderone, di Forza Italia, che ha preferito andare alla Camera. Cambiando gli equilibri in assemblea regionale siciliana e con essi cambiando anche le probabilità dello sbarco di Giorgio Mulè quale commissario di Forza Italia nell’isola.

Il deputato lascia il gruppo di Miccichè

Tommaso Calderone, uno dei quattro deputati regionali aderenti al gruppo di Forza Italia, quello che fa capo a Gianfranco Miccichè (per distinguerlo dal gruppo Forza Italia all’Ars al quale aderisce anche il presidente della regione Renato Schifani) ha presentato le sue dimissioni da parlamentare regionale optando, nei termini di legge,m per l’elezione alla Camera dei Deputati. Un passaggio importante che cambia gli equilibri in Assemblea e dentro Forza Italia.

Gruppo Forza Italia all’Ars sale a dieci

Per effetto della scelta di Calderone di andare a Roma subentra Bernadette Grasso, ex assessore alla Funzione Pubblica e alle Autonomie Locali. La Grasso, è noto, aderirà al gruppo Forza Italia all’Ars, quello a cui aderisce anche il Presidente della regione, che sale, così a 10 deputati.