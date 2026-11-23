La musica italiana e internazionale, con un omaggio speciale a Lucio Battisti, sarà protagonista del prossimo appuntamento con “Due note e una putia”, la rassegna musicale del venerdì sera organizzata da PPP – Pregiata Putia Palermitana, in piazza San Francesco di Paola 40, a Palermo. Un calendario di serate dedicate alla musica dal vivo, tra grandi successi italiani e internazionali, omaggi ai protagonisti della canzone e atmosfere da vivere tra buon cibo, cocktail e convivialità.

Venerdì 27 novembre, alle 21, sul palco saliranno i Dimmi di Sì, con un repertorio di musica pop italiana e internazionale che attraversa generi e generazioni. Da Edoardo Bennato agli U2, passando per Francesco De Gregori e i Creedence Clearwater Revival, fino alle canzoni di Lucio Battisti, considerato uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana.





La rassegna proseguirà venerdì 4 dicembre con una serata dedicata a Vasco Rossi. Protagonisti saranno Gli Angeli, duo siciliano che propone i brani più celebri del rocker di Zocca, dando vita a uno spettacolo nel segno del Blasco e del suo intramontabile repertorio.

Venerdì 11 dicembre sarà invece la volta dei Lucky Souls, il duo chitarra e voce formato da Chiara Alessi e Mauro Caspanello. Il progetto musicale attraversa sonorità soul, jazz, pop e R&B, alternando atmosfere intime e raffinate a ritmi più vivaci e coinvolgenti. Il repertorio spazia da Norah Jones, Amy Winehouse e Lauryn Hill a Pino Daniele e Simona Molinari, fino alle influenze funk e hip-hop di Stevie Wonder, Neffa, Maroon 5 e Serena Brancale.





Dopo una piccola pausa si riprenderà sabato 26 dicembre con la musica cubana dei Trinidad en vivo. ovvero Angelo Accardi alla chitarra e voce solista e Guna Sergio Cammalleri alle timbales e percussioni a vivacizzare.

La direzione artistica di “Due note e una putia” è affidata al giornalista Vassily Sortino. Tutti gli appuntamenti si svolgono da PPP – Pregiata Putia Palermitana, in piazza San Francesco di Paola 40, a Palermo, con inizio alle 21 e ingresso libero.

Il locale propone un’esperienza che unisce musica dal vivo, buon cibo, cocktail e convivialità, trasformando il venerdì sera in un’occasione per incontrarsi e trascorrere qualche ora all’insegna dell’intrattenimento nel centro di Palermo.

Per informazioni e prenotazioni di un tavolo è possibile contattare il 328 1360214 oppure lo 091 323722.

Luogo: PPP

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Dimmi di sì

Prezzo: 0.00

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