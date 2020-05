Pesante la multa

I finanzieri hanno sequestrato 400 visiere in vendita in un negozio all’ingrosso a Carini di prodotti per la casa, biancheria e articoli per bambini.

I dispositivi di sicurezza non avevano i contenuti minimi di informazioni all’utente, pericolosi per la salute dei consumatori in quanto senza alcuna etichetta relativa alla loro composizione, non conformi agli standard di sicurezza della legislazione europea e nazionale nonché senza l’indicazione del produttore, in violazione del Codice del Consumo.

Oltre al sequestro della merce è scattato, a carico della ditta, una multa che prevede il pagamento di una somma di denaro sino ad un massimo di 26 mila euro.