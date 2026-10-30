I Florio, il Marsala e il tonno: la storia delle imprese siciliane che hanno conquistato il mondo

di Press Service

30/10/2026

La visione imprenditoriale della dinastia Florio, il ruolo del Marsala e del tonno nella storia economica della Sicilia e le prospettive delle filiere produttive dell’Isola saranno al centro dell’incontro “Florio. Marsala e Tonno – Imprese siciliane che hanno conquistato il mondo”, in programma venerdì 6 novembre, alle ore 17,00 allo Stand Florio di Palermo.





L’iniziativa, promossa dall’associazione Stand Florio ETS e realizzata nell’ambito del programma regionale “Sicilia che Piace 2026”, dell’Assessorato regionale delle Attività produttive della Regione Siciliana, intende raccontare una pagina significativa della storia economica dell’Isola in cui la vis imprenditoriale dei Florio rappresenta un esempio emblematico di come intuizione, coraggio e capacità di investire sul territorio possano trasformarsi in un patrimonio economico e culturale di respiro internazionale.<<Con questa iniziativa vogliamo valorizzare la straordinaria capacità della Sicilia di generare visioni imprenditoriali, prodotti e storie capaci di attraversare il tempo e superare i confini dell’Isola-dichiara Fabio Vajana, rappresentante legale dell’Associazione Stand Florio ETS- Mettere in dialogo il Marsala e il tonno significa raccontare due filiere profondamente legate alla nostra identità, ma anche riflettere sul loro presente e sulle opportunità future. Come Stand Florio ETS, crediamo che la memoria storica non debba essere soltanto custodita, ma resa viva e capace di generare nuove occasioni di conoscenza, confronto e promozione delle eccellenze siciliane>> .

Al centro del confronto, la capacità delle aziende e delle filiere siciliane di trasformare le risorse del territorio in prodotti identitari, riconoscibili e apprezzati anche sui mercati transnazionali come il Marsala e il tonno, ambasciatori di una Sicilia capace d’intrecciare innovazione e tradizione, cultura produttiva e valorizzazione del patrimonio siciliano.

La cornice dell’incontro sarà lo Stand Florio, gioiello dell’architettura Liberty sulla costa sud di Palermo, in via Messina Marine 40. Realizzato dall’architetto Ernesto Basile su input di Vincenzo Florio junior, “padre” della celebre Targa Florio al cui interno si conserva l’epigrafe del regolamento, è oggi un hub contemporaneo restituito al suo splendore dopo un accurato lavoro di restauro. Attraverso le immagini e le parole degli esperti, il talk, moderato dal giornalista Fabrizio Carrera, direttore di Cronache di gusto, ripercorrerà sì le vicende della dinastia Florio, approfondendo il rapporto tra visione imprenditoriale, architettura, identità territoriale e sviluppo delle produzioni siciliane ma sarà soprattutto un’occasione per riflettere sulle opportunità di tutela, promozione e rilancio di due prodotti simbolo della Sicilia.

Interverranno : Salvatore Requirez, appassionato cultore della dinastia Florio, con “I Florio: visione imprenditoriale e nascita di un sistema produttivo siciliano”; Danilo Maniscalco, architetto e storico dell’arte, con “La Palermo dei Florio: impresa, arte, Liberty e modernità”; Roberto Magnisi, direttore di Duca Salaparuta e di Cantine Florio, con “Il Marsala e Cantine Florio: dalla storia alla produzione contemporanea”; Eugenio Giacomazzi, presidente azienda Nino Castiglione, con “Dalla tradizione delle tonnare alla filiera contemporanea del tonno siciliano”.

Al termine degli interventi, spazio al confronto tra i relatori e al dialogo con il pubblico, coordinati da Fabrizio Carrera, per approfondire il valore storico, economico e culturale delle produzioni protagoniste dell’incontro.

Luogo: Stand Florio , Via Messina Marine , 40, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 17:00

Artista: Associazione Stand Florio ETS

Prezzo: 0.00

Link: https://www.servizitalia.eu/standmarsala/

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