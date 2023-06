Una delle caratteristiche principali del Palermo, nella sua storia recente, è stata quella di poter fare affidamento ad una serie di calciatori di grandissimo livello; i numerosi mercati del Presidente Zamparini sono noti a tutti, così come il calciomercato di quei nomi e quei profili che sono diventati grandi con il Palermo e che poi hanno trovato largo spazio altrove, diventando dei top mondiali. Per molti tifosi, si è trattato di una gioia vederli in campo, potendo puntare anche su di loro come nella più concreta tradizione di un casino online Italia, scommettendo sulle loro prestazioni o sulla possibilità di vederli in gol. Ma quali sono i migliori giocatori della storia recente del Palermo? Di seguito, si indicano alcuni tra i nomi più rappresentativi.

Edinson Cavani

Il primo tra i migliori giocatori della storia recente del Palermo non può che essere il Matador, Edinson Cavani. Giocatore in grado di diventare uno dei top nel suo ruolo, al Palermo ha iniziato come esterno offensivo, per poi diventare un attaccante cinico e straordinario con la maglia del Napoli. Difficile non ricordare le prodezze di un calciatore straordinario, con il fiuto del gol raro e, soprattutto, dalla qualità estrema. Cavani è uno dei calciatori uruguaiani migliori di sempre, oltre che uno degli attaccanti migliori che abbia giocato in Europa.

Per quanto la maggior parte delle prodezze di Cavani non sia stata mostrata al Palermo, non si può certo dire che l’attaccante non avesse dato una grande impronta di sé con la maglia rosanero: a seguito del suo trasferimento al Napoli, dove è diventato grande, Cavani ha poi giocato in Paris Saint Germain, Manchester United e Valencia, non sfigurando mai in nessuna delle sue esperienze e, soprattutto, regalando grandi gioie a tutti i suoi tifosi.

Javier Pastore

Se si osserva la parte finale della sua carriera, determinata soprattutto dalle sue brutte esperienze con la Roma, ci si dimentica di quanto fondamentale sia stato Javier Pastore nell’ambito della sua storia calcistica. Un calciatore straordinario, che nel Palermo ha aumentato considerevolmente il livello del centrocampo e di una squadra ricca di talento, capace anche di raggiungere piazzamenti importanti in campionato e in Coppa Italia. Anche Javier Pastore, come Edinson Cavani, è finito al Paris Saint Germain, pur con un trasferimento diretto che ha coinvolto anche il portiere Salvatore Sirigu, diventato il primo estremo difensore della nuova, ricca, era dei parigini.

A Roma lo si ricorda per i suoi colpi di tacco straordinari, ma Javier Pastore al Palermo e al PSG è stato un faro del centrocampo, un calciatore dalla tecnica sopraffina e un punto di riferimento costante dal punto di vista tecnico e tattico.

Fabrizio Miccoli

Non c’è dubbio che, al di là delle vicende personali ed extra-campo che lo hanno interessato negli ultimi anni, Fabrizio Miccoli sia stato uno dei calciatori e degli attaccanti più rappresentativi della storia recente del Palermo. Nella formazione rosanero dal 2007, Miccoli è diventato il simbolo dell’attacco della squadra fino alla fine del 2013, realizzando annate straordinarie e riuscendo ad essere il perno offensivo della squadra.

Ovviamente, quando si parla di Miccoli, bisogna sempre specificare che non si parla di un talento puro e un calciatore dalla tecnica come i precedenti citati. Eppure, non si può certo dire che Miccoli non sia stato fondamentale per l’attacco del Palermo, grazie alla sua capacità di sentire l’aria e avere un fiuto del gol come pochi in Italia: in molti ricorderanno la sua tripletta all’Inter in un incredibile 4-4, ma Miccoli ha realizzato anche tanto altro, entrando di diritto a far parte della storia del Palermo.