Che i siti di scommesse sportive presentino dei vantaggi rispetto alla modalità di gioco tradizionale è innegabile, così come non si può negare il fatto che i bonus e le promozioni abbiano un ruolo centrale nel successo di questa modalità di gioco. Questi rappresentano una carta vincente, che tutti i migliori operatori sul mercato legale si giocano, sia per attrarre nuovi iscritti, sia per tenersi stretti i vecchi giocatori.

I bonus scommesse online cambiano da un sito all’altro, ma a dispetto delle varie differenze nelle opportunità proposte, si ravvisano tendenze comuni tra i vari bookmaker. Una riguarda l’incremento nel valore dei bonus, più generosi oggi rispetto al passato. L’altra è la loro diversificazione. Per chi oggi si avvicina alle scommesse online, bonus e promo di ogni tipo e per ogni budget, sono a portata di click. È dunque un momento propizio per chi desidera avvicinarsi al gioco a distanza e cogliere i vantaggi offerti dai nuovi bonus scommesse, sempre dopo aver letto termini e condizioni che li caratterizzano.

I welcome del 2023

Chi ancora non si è registrato a un sito di gioco, o ha intenzione di cambiare allibratore, può trovare online condizioni vantaggiose per farlo. Facciamo riferimento esclusivamente ai siti scommesse con licenza per l’Italia, dunque quelli legali e sicuri. Il bonus di benvenuto può essere l’elemento determinante nella scelta finale. Gli operatori lo sanno, e da quando, ormai diversi anni fa, è entrato in vigore il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, puntano su queste promozioni molte risorse.

Non potendosi pubblicizzare nella maniera convenzionale, infatti, i bookmaker se la giocano sulle promozioni. Siti scommesse più o meno noti puntano gran parte delle loro risorse sul primo bonus in cui ci si imbatte quando si comincia a giocare online, il bonus dedicato ai nuovi utenti. I welcome bonus scommesse online consistono perlopiù in bonus sul deposito. I migliori attualmente in circolazione vanno dai 225 ai 500€, calcolati come percentuale sulla ricarica effettuata, con playthrough e validità variabile.

Tra i cambiamenti in atto, nei moderni bonus troviamo non solo l’importo massimo ottenibile, mediamente più alto, ma anche il playthrough, che si sta abbassando decisamente. Con questa parola si indicano i requisiti di scommessa, ossia il volume di giocata da effettuare per sbloccare il bonus. Guardando le migliori promozioni siti scommesse, si vede come i requisiti per il riscatto del bonus sono decisamente più bassi che in passato. Si va da 1x a 30x, con molte offerte tra 5x e 8x. Per quanto riguarda la validità dei bonus, questa è molto variabile e va da 7 fino a 90 giorni.

Bonus senza deposito, cashback e bonus multipla

Oltre ai bonus sul deposito, ma spesso in abbinamento ad essi, i siti scommesse offrono anche altre promozioni. Tra queste ci sono gli amatissimi bonus senza deposito, piccole somme che permettono di giocare gratis, e altre offerte. Sempre più popolari i bonus cashback, ossia i rimborsi sulle giocate con esito negativo. In questo caso i giocatori ricevono indietro i soldi puntati sulle scommesse che si sono rivelate perdenti.

Anche i bonus multipla hanno effetto sulle giocate effettuate. Si tratta di promozioni che si applicano a schedine con un certo numero di eventi, con quote minime specificate, che offrono vincite maggiorate rispetto alle quote singole. Il bonus offerto cresce all’aumentare del numero di eventi. Ad esempio è pari al 5% con 5 eventi, sale al 10% con 6 eventi, e così via.

Codici bonus e bonus live

Spesso i siti di betting si promuovono con dei codici bonus da inserire per attivare determinate promozioni. Questi possono essere diretti sia agli utenti già registrati, sia ai nuovi iscritti. Infatti in fase di iscrizione, alcuni operatori permettono di scegliere tra vari welcome, in base alle proprie esigenze di gioco.

Tra le possibilità di scelta rientrano spesso le scommesse live con bonus dedicati. Questa modalità di betting, che consiste nel piazzare una scommessa su eventi già in corso, ormai non è più una novità. Si sposa perfettamente con il gioco online, dato che il giocatore tramite computer desktop o smartphone ha la possibilità di accedere al sito di gioco in qualunque momento. Con il live betting si può adottare una modalità di gioco più adrenalinica ed emozionante, o piazzare scommesse di copertura. Anche qui, è bene leggere termini e condizioni per capire quali sono le regole legate all’offerta.

Attenzione a T&C

Abbiamo menzionato più volte le regole dei bonus che sono riportate all’interno dei Termini e condizioni allegati a ogni offerta. Si tratta di una componente fondamentale che può fare la differenza tra un’esperienza positiva o negativa con un bonus. I bookmaker non offrono niente per niente, e dietro ogni vantaggio ci sono requisiti da rispettare o da soddisfare.

Tra i T&C che caratterizzano i bonus vi sono regole particolari che variano da sito a sito. Tendenzialmente però queste rientrano in poche categorie:

Quote minime – Spesso una promozione può essere utilizzata solo su eventi con una quota minima prestabilita.

– Spesso una promozione può essere utilizzata solo su eventi con una quota minima prestabilita. Metodi di pagamento – Alcuni bonus sono accessibili solo a chi ricarica con un determinato metodo. Spesso e-wallet e altri strumenti innovativi sono esclusi.

– Alcuni bonus sono accessibili solo a chi ricarica con un determinato metodo. Spesso e-wallet e altri strumenti innovativi sono esclusi. Validità – Ogni bonus ha una scadenza, entro la quale tutti i requisiti vanno soddisfatti.

– Ogni bonus ha una scadenza, entro la quale tutti i requisiti vanno soddisfatti. Requisiti di scommessa – Indicano quante volte si deve scommettere l’importo del deposito prima di poter prelevare i profitti.