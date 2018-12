la presentazione domani a palermo

Domani sabato 15 dicembre alle ore 18.30 si svolgerà presso la Taverna Bukowski in via Giovanni da Procida a Palermo la presentazione del libro” I Social Network- Nuovi sistemi di sorveglianza e controllo sociale” scritto da Giuliana Sorci, mediattivista dottoranda in Scienze Politiche presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania. Specializzata nella comunicazione politica dei movimenti sociali internazionali, Sorci sta portando avanti un progetto su “Radical Media”.

Nella società dell’informazione la merce più preziosa è proprio la “conoscenza”, che deriva dallo scambio di know-how e informazioni che viaggiano attraverso la rete.

Contestualmente allo sviluppo della società dell’informazione si è andata diffondendo una forma di controllo sociale e di sorveglianza su gran parte della popolazione occidentale.

Questo lavoro di ricerca approfondisce, quindi, le tematiche concernenti i social network e i nuovi sistemi di sorveglianza e controllo sociale legati al loro utilizzo. Discuterà con l’autrice e i partecipanti la dottoressa Manuela Morello, psicologo clinico, psicoterapeuta gruppoanalista, etnopsichiatra, criminologo.