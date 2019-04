Domenica dalle 10.30

“La promozione del tennis e dei 30 Palermo Ladies Open”. E’ l’obiettivo della manifestazione sportiva “Tennis in Piazza”, in programma domani, domenica 7 aprile, a Piazza Politeama. L’iniziativa è della Fit Sicilia e del comitato organizzatore degli Internazionali femminili del circuito WTA del Country.

Le scuole tennis palermitane hanno dato appuntamento ai propri allievi domani mattina in piazza. Una rappresentanza di giovani si recherà sui campi alle 10.30, orario di inizio di una manifestazione che vedrà coinvolti i circoli di Palermo e provincia guidati dai rispettivi maestri. Uno dei tre campi sarà utilizzato per esibizioni di tennis in carrozzina.

“E’ una splendida manifestazione per colonizzare con lo sport il centro cittadino – ha detto il sindaco, Leoluca Orlando – una splendida iniziativa per avvicinare al tennis, grazie alla passione e alla dedizione di tanti maestri e appassionati ed all’impegno delle associazioni e circoli, tanti giovani e giovanissimi. Giovani che ne trarranno certamente beneficio e che speriamo possano esserne protagonisti nei prossimi anni”.

Tutti avranno la possibilità di palleggiare con i maestri presenti, partecipare ai percorsi atletici o informarsi sui corsi tenuti nei circoli palermitani. La Fit Sicilia, promuoverà, tra l’altro, i centri federali estivi, mentre gli organizzatori dei “30 Palermo Ladies Open” venderanno abbonamenti e biglietti d’ingresso al Torneo in programma dal 20 al 28 luglio prossimi.