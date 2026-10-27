Crescono furti di credenziali, phishing e attacchi con l'Intelligenza artificiale.

La Sicilia si conferma tra le regioni italiane maggiormente interessate dagli alert relativi a violazioni e compromissioni di dati personali.

“A certificarlo sono i dati pubblicati a settembre del nuovo Osservatorio Cyber Crif relativi al primo semestre 2026, che collocano l’Isola al terzo posto nazionale con l’11,3% degli alert, dietro Lombardia (15,7%) e Lazio (12,3%)”, afferma Gabriele Urzì, dirigente nazionale Fabi e responsabile Salute e Sicurezza Fabi Palermo. Il dato assume particolare rilevanza in un contesto in cui le minacce informatiche diventano sempre più sofisticate. “Nel primo semestre del 2026 i dati univoci in circolazione sul dark web hanno raggiunto quota 2,5 miliardi. Un patrimonio informativo che alimenta truffe sempre più credibili. L’Italia occupa il sesto posto mondiale per e-mail compromesse e il terzo per account rubati attraverso malware specializzati nel furto di credenziali”, prosegue Urzì.

Perché la Sicilia è così esposta

Si rilevano diversi fattori che contribuiscono alla vulnerabilità del territorio. “Il Mezzogiorno concentra il 29,2% degli alert nazionali, il dato più elevato del Paese. La crescente digitalizzazione di famiglie, attività commerciali e piccole imprese non sempre procede di pari passo con adeguati livelli di consapevolezza e sicurezza informatica”, osserva Urzì. “A incidere è anche la forte prevalenza degli account personali e infatti il 92,1% delle e-mail compromesse appartiene a utenti privati, segno che il bersaglio principale dei criminali informatici continua a essere il cittadino comune, esposto a phishing, smishing e furti di identità digitale”. A rendere ancora più insidioso il fenomeno è l’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte dei cybercriminali. “Deepfake audio e video, insieme a e-mail generate dall’IA e difficili da distinguere da quelle autentiche, stanno aumentando sensibilmente il livello di rischio per utenti e aziende”.

Password e credenziali restano il punto debole

Lo studio conferma che password e credenziali sono ancora il principale obiettivo degli hacker.

“Nel dark web le combinazioni più diffuse riguardano password, e-mail, username e numeri di telefono. Un fenomeno che interessa direttamente anche la Sicilia, dove l’elevato numero di alert evidenzia una forte esposizione ai furti di identità digitale e alle frodi online”. Secondo Urzì, il cosiddetto fattore umano continua a rappresentare l’anello debole della catena. “Password deboli o riutilizzate e scarsa attenzione ai tentativi di phishing restano tra le principali cause delle compromissioni. La formazione degli utenti è oggi importante quanto gli investimenti tecnologici”.

L’allarme per famiglie e imprese

Per le imprese siciliane la sfida è sempre più complessa.

“I criminali informatici utilizzano dati personali e aziendali per attacchi mirati finalizzati a sottrarre denaro o informazioni riservate. La cybersicurezza deve essere considerata un investimento strategico”. Per le famiglie, invece, il rischio maggiore resta il furto di identità digitale. “Accessi abusivi agli account, utilizzo fraudolento dei servizi online e raggiri economici sono minacce sempre più concrete. La Sicilia è sempre più connessa ma anche più esposta ai rischi del cyberspazio. Per questo servono investimenti nella cultura digitale, nella formazione e nella protezione dei dati personali”, conclude Urzì.