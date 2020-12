La cerimonia al comando di Palermo

Anche quest’anno il Comando ha celebrato l’annuale ricorrenza di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco d’Italia che quest’anno si è svolta in tono austero ed essenziale in rispetto alle vigenti Direttive ministeriali ed in linea con le attuali disposizioni legate all’emergenza sanitaria nazionale.

Il cerimoniale in “Onore ai Caduti“ ha previsto la deposizione di una corona di alloro da parte del Comandante Provinciale di Palermo Ing. Agatino Carrolo, con la presenza di S.E. il Prefetto di Palermo Dottor Giuseppe Forlani e del Direttore Regionale VV.F. per la Sicilia Ing. Maurizio Lucia.

La cerimonia non ha previsto la partecipazione di altre Autorità e pubblico, soltanto una rappresentanza dell’Associazione Nazionale VV.F in congedo.