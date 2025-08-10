La mostra verrà inaugurata il 17 agosto a Cefalù

“Valorizzare un territorio, ovvero i suoi abitanti, che con il loro lavoro e la loro presenza tengono ancora in vita un’economia locale in affanno”. È questo l’obiettivo delle immagini del reportage realizzate dal giornalista Giovanni Franco che saranno esposte nella mostra “Volti delle Madonie” a Cefalù al ristorante La Galleria in via Mandralisca 23.

La mostra sarà inaugurata il 17 agosto alle 18. Per l’occasione è stato pubblicato un libro dalla casa editrice Libridine con lo stesso titolo dell’esposizione, (92 pagine, 14 euro) con la prefazione dell’autore e l’introduzione del saggista ed economista Franco Garufi e con le oltre 70 foto del progetto e con il sostegno della Emmecci srl.