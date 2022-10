In Sicilia la convivialità è un punto fermo della quotidianità familiare e il buon cibo è uno dei piaceri irrinunciabili della vita. Proprio per questo, la cucina è per molti siciliani il cuore pulsante dell’abitazione. È tra le sue mura che diverse generazioni si incontrano tra sapori e profumi che sanno di casa, ed è lì che nonne e mamme preparano con amore pietanze per saziare figli, nipoti e parenti vari. Per questo, creare una cucina accogliente è un modo per rendere il tempo trascorso con famiglia e amici ancora più speciale: vediamo allora alcune idee da cui prendere ispirazione.

Scegliere uno stile per la propria cucina

Per prima cosa bisogna scegliere uno stile per la propria cucina, così da mantenere i vari elementi in armonia tra loro. Negli ultimi anni è particolarmente in voga l’arredamento in stile minimalista, che predilige i colori uniformi, spesso bianco e grigio, e le linee essenziali. Questo darà alla cucina un aspetto moderno e funzionale, ma potrebbe far storcere il naso a chi preferisce il calore dei mobili in legno e un approccio più tradizionale. In alternativa, si può optare per scelte di arredamento dall’aspetto rustico, magari recuperando dalla cucina della nonna un tavolo dal design classico.

Lo stile, naturalmente, non deve essere fine a sé stesso: va infatti pensato in relazione alle proprie abitudini e all’uso che si desidera fare della stanza. Per le famiglie che trascorrono molto tempo in cucina, dedicando ore alla preparazione dei pasti e consumandoli tutti insieme, la praticità dovrà avere la precedenza. Meglio evitare di ingombrare gli spazi con soprammobili e decorazioni, lasciando le superfici libere per muoversi senza ostacoli tra piano cottura, tavolo e frigorifero.

Trovare l’illuminazione perfetta per la cucina

L’illuminazione della cucina deve permettere di vedere chiaramente gli spazi per la preparazione del cibo, e al tempo stesso creare un’atmosfera accogliente per il relax di famiglia e ospiti. Si può ad esempio combinare un lampadario per la cucina a sospensione dalla luce calda con una serie di luci sottopensili, che illuminano fornelli e superfici funzionali. Un’altra opzione è installare faretti a incasso per illuminare l’intero ambiente, e aggiungere un set di lampadari allineati sospesi sopra al tavolo da utilizzare durante le cene in famiglia. Se si decide di rinunciare alle decorazioni per mantenere la praticità, la scelta delle lampade può essere un’occasione per dare carattere alla cucina senza creare ingombro. L’importante è rimanere coerenti con lo stile generale scelto per la stanza, prediligendo lampadari classici o moderni che ben si integrino con gli altri mobili.

Attenzione ai materiali da utilizzare

La scelta dei materiali ha un impatto notevole sull’arredamento della cucina, sia dal punto di vista del budget che per quanto riguarda il risultato finale. È fondamentale tenere a mente che l’ambiente della cucina più degli altri è esposto a variazioni di calore e umidità, in particolare per le famiglie che preparano la maggior parte dei pasti a casa. Schizzi di sugo, macchie di caffè e altri incidenti sono all’ordine del giorno: è bene quindi prediligere materiali semplici da lavare e che resistano a una pulizia frequente. Applicare mattonelle intorno alla zona dedicata alla preparazione dei pasti è una soluzione comune ed efficace per evitare muri macchiati e ingialliti, e donare inoltre un tocco di colore alla cucina. È poi consigliato preferire materiali resistenti e di qualità, che possono costare di più all’acquisto ma durano poi negli anni, facendo risparmiare su sostituzioni e riparazioni nel lungo termine. Per le lampade, si raccomanda un indice IP adeguato per le luci in prossimità del lavello.

Una cucina accogliente e funzionale è indispensabile per una casa nella quale trascorrere ore felici in famiglia. Con la giusta attenzione a stile, illuminazione e materiali si può creare una stanza perfetta per le esperienze conviviali, dove creare ricordi speciali.