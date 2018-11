Una vera e propria sassasiola contro il tram di Palermo. Ignoti nel pomeriggio hanno lanciato pietre contro il mezzo Amat della linea uno che fa servizio fra la stazione ferroviaria centrale ed il centro Commerciale Forum.

Il mezzo è stato danneggiato e per motivi di sicurezza è stato necessario fermare la vettura e fare scendere i passeggeri presenti. Non risultano esserci, comunque, feriti.

Il presidente dell’Amat Michele Cimino ha però disposto la limitazione alla linea sempre per motivi di sicurezza in attesa dei rilievi della polizia e della verifica dei dani da parte dei tecnici. Fino a nuove disposizioni i tram arrivano allo Sperone e poi tornano indietro. Sospesa, dunque, la tratta che dallo Sperone arriva al capolinea del Forum.

“Ho deciso di limitare il servizio del tram fino al quartiere Sperone per garantire la sicurezza dei cittadini e del personale in servizio nella tratta in attesa dell’arrivo della polizia – dice Cimino – Per l’azienda è un brutto colpo”.