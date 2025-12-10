Se volete proiettarvi nel traffico palermitano, basta stare seduti e partecipare allo spettacolo “Il vigile palermitano”, che nasce nei bar delle strade cittadine, e diventa il titolo della commedia di e con Francesco Rizzuto, che sarà in scena sabato 13 dicembre (ore 21) e domenica 14 dicembre (ore 17.45) al teatro Sant’Eugenio – Direzione artistica Pupella, di piazza Europa 39/41 a Palermo.

“Conosci il traffico di Palermo? E’ come giocare a scacchi: per andare avanti ti devi mangiare un pedone!” Tra gag e consigli utili per viaggiare nelle strade caotiche del capoluogo siciliano, Il vigile palermitano, è uno spettacolo di cabaret che trae spunto dal traffico palermitano, con le sue assurdità della viabilità cittadina, raccontate dal punto di vista del vigile urbano come fosse un teatro all’aperto. Non mancheranno scene di vita quotidiana divertenti ed esilaranti che mostrano l’ironia dei siciliani.





Biglietti: € 16 intero | € 14 ridotto over 65.

Info e prenotazioni: 091.6710494.





Ulteriori info e biglietti on line su:

www.teatrosanteugenio.it





Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Prezzo: 16.00

