“Il 4 novembre non c’è niente da festeggiare”. Con questo slogan un gruppo di manifestanti si è dato appuntamento a piazza Croci a Palermo per raggiungere la prefettura in via Cavour. Un corteo organizzato da manifestanti Propal per dire basta alle guerre al genocidio in Palestina.
“Oltre 70 mila vittime con la complicità dello Stato Italiano – dicono gli organizzatori – Altri 500 palestinesi uccisi dal cessate il fuoco e invece di contro di tagli alla sanità e al welfare per il riarmo”.
Alla manifestazione stanno prendendo parte circa 300 persone seguite dagli agenti del reparto operativo della polizia e dei carabinieri.
Commenta con Facebook