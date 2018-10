Il 20 ottobre presso Magneti Cowork

Esordisce ufficialmente a Palermo il CHS, Community Heroes Summit, il 20 ottobre presso Magneti Cowork via E. Amari n. 148, nei pressi del teatro Politeama, e tutte le Community del territorio, ma non solo, sono invitate a partecipare e condividere le proprie esperienze.

Un progetto nato da un’idea di Carlo Lucera, professionista programmatore Android Senior, attivamente coinvolto in Community sia in Italia che all’estero, e di Rosa Taormina, illustratrice e graphic designer come risposta alle “challenge” che nascono proprio nella gestione delle varie Community e durante le loro attività.

Oltre alla presenza di illustri invitati che condivideranno le proprie esperienze, il format del CHS, introduce una sfida ed una metodologia che accompagneranno i diversi incontri a livello nazionale ed internazionale.

La sfida: il CHS vuole coinvolgere diverse Community provenienti da svariati ambiti, con diversi obiettivi per riunirle sotto un unico tetto per condividere le proprie esperienze, i propri ostacoli, i dubbi ed i traguardi raggiunti. Questo iter servirà a raccogliere e catalogare i diversi punti che accomunano le diverse community. Scopo ultimo è di presentare possibili soluzioni, discutibili, ad un incontro annuale: il Summit.

La metodologia: per la prima volta a livello Europeo il CHS userà la metodologia del “How Might We” tipica della Design Sprint, ma adottata per la sfera delle Community. Si sente parlare di Design Thinking, Design Architecture, Design Community e sarà proprio il CHS a presentare e applicare questa metodologia durante il suo esordio.

Interverranno Panayotis Tzinis (GDE Product Design | Google Sprint Master), Carlo Lucera (Android Developer HatDroid), Roberto Gallea (TEDx Carini), Cinzia Zito (Life & Corporate Coach).

L’Agenda:

09,30 | Welcome – Check-in

10,00 | Kick off – Intro to CHS

11,00 | TEDx Carini

11,30 | Break and Community Building

12,00 | Design Thinking for Community building in a global network

13,00 | Pausa pranzo

14,00 | The right input for the right success

15,00 | Challenge & Networking

16,00 | Conclusione

Per l’iscrizione gratuita all’evento: http://bit.ly//CHSPalermo