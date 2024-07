Il calla center della Tim era una certezza. Fino a qualche tempo fa bene o male gli operatori rispondevano. Magari dalla Romania, ma rispondevano.

Adesso la voce narrante ti accompagna in tutto il percorso fino a quando dopo averti invitato a chattare con Angi ti dice che c’è una lunga attesa e che chiamate sono tante e chiude la telefonata dopo due minuti e 20 secondi.

“E’ una vergogna – dice un cliente – Non funziona da settimane. Almeno da quando avevo bisogno di contattare gli operatori per chiedere alcuni chiarimenti. Non solo anche se presenti il reclamo con l’app alla fine ti dice che c’è un errore e che non è stato possibile prendere in carico la segnalazione. Davvero un’azienda che si è chiusa a riccio e che non dialoga più con i propri clienti”.

Tante le segnalazioni di disservizio. “E’ successo più volte. Negli ultimi mesi parlare con un operatore è diventato impossibile. Forse hanno tagliato nei costi lasciando i clienti in balia da soli senza nessuna assistenza. Leggevo che c’era un numero WhatsApp. Ma anche quello non funziona più. Davvero una questione sconfortante. Ho un altro operatore che mantiene quello che dice che non addebita servizi e che risponde sempre al call center, Un po’ come era la Tim fino a qualche tempo fa almeno per quanto riguarda il call center”.