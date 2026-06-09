Il caso Ada Fleres

Una morte apparentemente inspiegabile, una città che osserva in silenzio e un investigatore chiamato a distinguere la verità dalle sue infinite sfumature. Sono questi gli elementi che danno vita a “Il caso Ada Fleres”, il nuovo romanzo di Nino Amadore pubblicato da Laurana Editore nella collana Calibro 9 – Gialli & Noir. Il libro segna l’inizio di una nuova serie narrativa dedicata all’ispettore Luca Bianchi e porta il lettore dentro una Palermo complessa, luminosa e contraddittoria, dove ogni dettaglio può trasformarsi in una pista e ogni certezza rischia di sgretolarsi.

Un corpo senza vita in Via Maqueda

La vicenda prende forma nel centro storico del capoluogo siciliano. In un appartamento di Via Maqueda viene rinvenuto il corpo di Ada Fleres, giornalista investigativa conosciuta per la sua determinazione nel seguire piste scomode e storie che molti preferirebbero lasciare nell’ombra. L’abitazione è chiusa dall’interno. Non ci sono segni evidenti di effrazione e, a un primo sguardo, nemmeno tracce immediate di violenza. Eppure qualcosa non convince. Sul luogo emergono particolari che attirano l’attenzione degli investigatori: un bicchiere d’acqua quasi pieno, una sigaretta consumata soltanto a metà in una casa dove la vittima non fumava e una scatola di legno chiusa da un lucchetto appena acquistato. Elementi apparentemente marginali che diventano il punto di partenza di un’indagine destinata a scavare molto più in profondità.

L’arrivo dell’ispettore Luca Bianchi

A occuparsi del caso è Luca Bianchi, ispettore trasferito a Palermo dopo un periodo difficile sotto il profilo personale e professionale. Non è il classico investigatore infallibile. Porta con sé errori, ferite e sconfitte che hanno lasciato un segno profondo. Proprio questa esperienza lo spinge a non fermarsi alle spiegazioni più immediate. La morte di Ada Fleres potrebbe essere archiviata come un episodio anomalo senza necessariamente configurare un delitto. Bianchi, però, percepisce che dietro quella scena ordinata si nasconde qualcosa di diverso.

Palermo protagonista della storia

Nel romanzo la città non rappresenta soltanto lo sfondo dell’azione. Palermo assume il ruolo di protagonista silenziosa. Tra palazzi storici, uffici, bar, strade assolate e ambienti in cui il silenzio pesa più delle parole, la città accompagna ogni passaggio dell’indagine e contribuisce a costruire l’atmosfera del racconto. Le sue luci e le sue ombre diventano parte integrante della narrazione, riflettendo i conflitti e le contraddizioni che emergono nel corso della storia.

Giornalismo e investigazione sulle stesse tracce

Uno degli aspetti centrali del romanzo è il rapporto tra il lavoro del giornalista e quello dell’investigatore. Entrambi cercano risposte, seguono indizi e provano a superare le versioni ufficiali dei fatti. Ada Fleres incarna questa tensione continua verso la ricerca della verità. La giornalista continua a fare domande anche quando le risposte diventano scomode e potenzialmente pericolose. Dopo la sua morte, sarà proprio l’ispettore Bianchi a raccogliere il filo delle sue ultime indagini. L’inchiesta lo porterà a confrontarsi con relazioni opache, timori, protezioni e interessi che sembrano convergere attorno a un interrogativo centrale: quanto può costare la ricerca della verità quando nessuno desidera che emerga?

Un noir che guarda alla cronaca

Con una scrittura attenta ai dettagli e fortemente visiva, Nino Amadore costruisce una storia che parte da uno degli enigmi classici della narrativa gialla, una morte in una casa chiusa dall’interno, per sviluppare una riflessione più ampia sulle zone grigie del potere, dell’informazione e della società contemporanea. Il romanzo intreccia elementi tipici del noir con temi che richiamano la cronaca e le trasformazioni della Sicilia contemporanea, offrendo una lettura che va oltre il semplice mistero investigativo. “Il caso Ada Fleres” si presenta così come il primo capitolo di una serie che promette di accompagnare i lettori nelle future indagini dell’ispettore Luca Bianchi, all’interno di una Palermo che continua a custodire segreti e verità difficili da portare alla luce.