Lunedì 18 agosto, nell’ambito della 28esima edizione di Castelbuono Jazz Festival, una conversazione per ricordare Andrea Camilleri, nel centesimo anniversario dalla sua nascita. Sul palco di piazza Castello, alle 21, il sindaco di Castelbuono Mario Cicero aprirà la conversazione. Parleranno di Andrea Camilleri Salvino Leone, Piergiorgio Di Cara, Filippo Lupo ed Angelo Butera.





Al termine dell’incontro il concerto Colazione da Tiffany sarà un omaggio al maestro che amava tanto la musica jazz. La direzione del festival ringrazia il Fondo Camilleri per aver inserito Castelbuono Jazz Festival tra le manifestazioni ufficiali e il presidenteCamilleri Fans Club, Filippo Lupo, per l’indispensabile supporto.

Luogo: Castelbuono

Tipo evento: Convegno

Ora: 21:00

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.