Un evento speciale dedicato all’artista Claudio Cangialosi, danzatore, coreografo e pittore di respiro internazionale.

A ospitarlo, oggi, venerdì 6 giugno alle 19:00, sarà l’Antica Tonnara Bordonaro che sorge al civico 9 in piazza Bordonaro, nella borgata costiera Vergine Maria a Palermo.

Un vero e proprio polo culturale che, già dall’anno scorso, ha inaugurato una nuova fase della propria programmazione: non soltanto ristorazione d’eccellenza ma anche teatro, letteratura e arte.





A dare il via alla stagione estiva 2025 è il “Centro d’arte Raffaello”, che ha scelto la suggestiva struttura – entrata nel novero de “I luoghi del cuore” del FAI – per accogliere il pubblico nei mesi più caldi, proponendo alcuni tra i nomi più significativi e apprezzati della galleria.

“Incontro con l’artista Claudio Cangialosi” vedrà l’introduzione del critico d’arte Massimiliano Reggiani, curatore dell’evento, che illustrerà il valore del progetto, il significato pittorico e l’interpretazione corporea.

Una serata immersiva e multidisciplinare, in cui arte visiva e performativa si incontrano in uno scenario ricco di fascino e storia come quello dell’Antica Tonnara Bordonaro, dando il via a un’estate di cultura, confronto e creatività.

Claudio Cangialosi darà vita a una performance dal vivo, fondendo danza e pittura in un’azione performativa unica: un’opera verrà realizzata sotto gli occhi degli spettatori, in un’interazione continua tra il movimento e il segno.





L’iniziativa, moderata dalla giornalista Marianna La Barbera, prevede inoltre un dialogo aperto con il pubblico.

L’artista, che ha costruito la propria carriera tra Germania, Belgio e Roma, presenterà in anteprima le sue ultime opere pittoriche, sintesi di un percorso che unisce gesto, corpo e materia.

Nello specifico, sarà presentata al pubblico la nuova collezione pittorica dal titolo “Inner Child”, una raccolta potente e introspettiva nata come esplorazione del subconscio e riconnessione con il proprio bambino interiore.

La collezione si sviluppa intorno a tre simboli chiave: la sfera, il fiore e l’orsetto gommoso.

Elementi attraverso cui l’artista riflette sul valore dell’imperfezione e sul bisogno di abbandonare gli standard imposti dalla società per riscoprire una libertà autentica e istintiva.





“Inner Child” è un viaggio pittorico che nasce nel periodo del lockdown globale come risposta artistica e spirituale al senso di costrizione.

Le opere sono caratterizzate da tratti liberi, a volte infantili, capaci di evocare sogni, ricordi e simboli dell’infanzia.

La sfera diventa metafora di trasformazione e continuità, il fiore rappresenta la connessione con la natura e la memoria dei nostri cari, mentre l’orsetto gommoso simboleggia l’innocenza perduta e il conflitto tra consumismo e purezza.

Una produzione parallela si ispirerà al carretto siciliano quale simbolo delle origini palermitane a cui l’artista è rimasto costantemente legato nonostante la carriera lo abbia portato lontano.

All’interno delle famose decorazioni siciliane è possibile rintracciare i simboli che affermano oggi la sfera, il fiore e l’orsacchiotto come elementi distintivi di questa nuova poetica artistica.

“Per noi è un autentico privilegio – afferma il direttore artistico del “Centro d’arte Raffaello” Sabrina Di Gesaro – accogliere a Palermo un talento della levatura di Claudio Cangialosi”.

L’artista, infatti, è attualmente impegnato in una tournée estiva che lo vedrà esibirsi a Hong Kong e Bucarest e altre capitali estere: l’appuntamento all’Antica Tonnara Bordonaro si terrà in esclusiva per il “Centro d’arte Raffaello”.

“La ricerca visiva di Claudio Cangialosi – prosegue la dottoressa Sabrina Di Gesaro –rappresenta un esempio altissimo di arte performativa contemporanea: la sua presenza in città arricchisce profondamente il panorama culturale locale e offre un’esperienza immersiva di grande prestigio a collezionisti, appassionati e curiosi”.





“Con questo progetto – sottolinea – la galleria rinnova il proprio impegno nell’offerta di una proposta sempre più ricca e variegata, dove le molteplici forme del linguaggio artistico trovano spazio e valorizzazione: siamo convinti che l’arte performativa, così seguita e apprezzata anche a livello internazionale, rappresenti una delle espressioni più potenti del nostro tempo, capace di instaurare con lo spettatore un dialogo autentico”.

“La mostra – osserva – segna l’inizio della nostra rassegna estiva, che dà il via ufficialmente al cartellone degli eventi dell’Antica Tonnara Bordonaro: una collaborazione che si consolida anno dopo anno, nell’ambito di un calendario ormai stabile e articolato di appuntamenti culturali”.





“Siamo estremamente lieti – conclude – di rappresentare l’unica galleria d’arte presente in questo straordinario contesto e di poter offrire alla città un palinsesto ricco, coinvolgente e di caratura internazionale”.

Sabato 7 giugno l’artista sarà presente nella sede del “Centro d’arte Raffaello” in via Emanuele Notarbartolo 9/E a Palermo dalle 17:00 alle 19:00 per incontrare il pubblico e mostrare l’intera collezione esposta nella stessa sede fino al 14 giugno.

Oltre questa data, tutte le opere rimarranno disponibili in galleria e online sul sito www.raffaellogalleria.com

L’ingresso è libero, sia alla Tonnara che al “Centro d’arte Raffaello”.

Luogo: Antica Tonnara Bordonaro , piazza Bordonaro , 9, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Mostra

Ora: 19:00

Artista: Claudio Cangialosi

Link: https://www.raffaellogalleria.com/incontro-con-claudio-cangialosi

