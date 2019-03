L'ordinanza del comune

Il 24 marzo Palermo ospiterà la manifestazione podistica Strapalermo, corri Strapapà 2019. Il programma della gara prevede la partenza da via Cavour, per proseguire da via Roma per via Torino, via Maqueda e ritorno in via Cavour, dentro un percorso transennato.

Il comune di Palermo ha emanato per la gara di domenica mattina un’ordinanza che disciplina la circolazione veicolare in alcune vie del centro città, che costituiscono il circuito della manifestazione.

Domenica 24 marzo in piazza Verdi, nel tratto compreso tra via Cavour e via Pignatelli Aragona sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 00,00 alle ore 14,00. Il transito veicolare sarà chiuso dalle ore 00,00 alle ore 14,00 e i veicoli provenienti da via Volturno dovranno svoltare in direzione di via Pignatelli Aragona.

In via Cavour, nel tratto compreso tra via Roma e piazza Verdi non si potà sostare con l’auto ambo i lati, dalle ore 04,00 alle ore 13,00, e comunque sino al termine della manifestazione. La via Cavour sarà chiusa al transito veicolare e pedonale ma solo nella carreggiata destinata ai partecipanti alla manifestazione dalle ore 04,00 alle ore 13,00.

Anche in Via Roma, nel tratto compreso tra Piazza G. Cesare e via Cavour vigerà il divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, e chiusura al transito veicolare e pedonale (nella carreggiata destinata ai partecipanti alla manifestazione), dalle ore 07,00 alle ore 13.

Divieto di sosta anche in via Torino dalle ore 04,00 alle ore 13,00 e chiusura al transito veicolare e pedonale nella carreggiata destinata ai partecipanti alla manifestazione dalle ore 07,00 alle ore 13,00.

In via Maqueda, nel tratto compreso tra via Cavour/piazza G. Verdi e via Torinonon si potrà parcheggiare e non si potrà passare sia a piedi, sia in auto, nella carreggiata destinata ai partecipanti alla manifestazione, dalle ore 07,00 alle ore 13,00. A piazza Villena divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare e pedonale dalle ore 07,00 alle ore 13,00.

In occasione della gara podistica saranno sospese temporaneamente le aree pedonali e le zone a traffico limitato ricadenti lungo il percorso.