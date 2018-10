la denuncia del m5s di palermo

“Il chiosco Ribaudo di piazza Castelnuovo, progettato da Ernesto Basile con la sua elegante copertura traforata e gli inserti in oro, è un monumento dall’inestimabile valore artistico, che dovrebbe solo essere goduto come gioiello e come tale essere valorizzato e tutelato. Oggi invece viene usato come se fosse una barriera prefabbricata, per delimitare l’area di cantiere a piazza Castelnuovo, con chiodi ed elementi metallici fissati con incredibile disprezzo al delicato intonaco del monumento”.

Lo denuncia il MovImento 5 Stelle di Palermo dopo aver riscontrato il trattamento riservato al Chiosco Ribaudo, usato come barriera a delimitazione dell’area del cantiere Technis per la realizzazione dell’anello ferroviario in piazza Castelnuovo.

Il gruppo consiliare del M5S, unitamente ai colleghi delle circoscrizioni, ai regionali e ai nazionali, ha immediatamente predisposto un documento di denuncia per chiedere l’immediato intervento e l’altrettanto immediato ripristino al fine di procedere successivamente ai doverosi accertamenti che permetteranno di stabilire le precise responsabilità di quello che viene definito “un increscioso atto emblematico della cura che l’amministrazione comunale e la Soprintendenza riserva al patrimonio che dovrebbe valorizzare e tutelare”.

“Pretenderemo la doverosa restituzione del bene e l’altrettanto doveroso restauro integrale del monumento – affermano i cinquestelle – affinché, a compensazione dello sfregio subito, venga restituito allo splendore che merita e al godimento pubblico al quale è destinato”.