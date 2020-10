Così come era prevedibile è stato un flop il fatidico click day previsto per il girono 5 ottobre alle ore 9. I sistemi sono andati in crash. L’assessorato aveva rassicurato tutti fino alla giornata di ieri, ribadendo che tutto funzionava correttamente e respingendo al mittente le richieste di chi riteneva che qualcosa non andava come sarebbe dovuto andare.

Al momento giusto era desolante il messaggio restituito agli imprenditori che si erano collegati per tempo: “impossibile raggiungere il sito”. Almeno fino alle 9.10.

Poi qualcuno riusciva ad andare oltre questo messaggio e finalmente uno spiraglio di chiarezza: ” il click day è rinviato al giovedì 8 ottobre”.

Nessuna comunicazione ufficiale al momento da parte dell’assessorato alle attività produttive, ma da fonti vicine al dipartimento si apprende che il problema sarebbe frutto di un malfunzionamento dei servizi offerti da telecom. In seguito è apparso anche un messaggio destinato ai più fortunati che attribuisce tutte le responsabilità a TIM.

“La Regione potrebbe decidere di fare causa perchè aveva ricevuto ampie rassicurazioni nei giorni scorsi”. Di più al momento non si riesce a sapere, tranne il fatto che i problemi attesi ed anticipati anche su queste pagine di blogsicilia sono stati confermati così come l’esclusione di diverse attività che in teoria avrebbero avuto diritto ad accedere a questa agevolazione.

Lascia interdetti il percorso che ha portato fino a questo flop annunciato e più che prevedibile, denunciato praticamente da tutti almeno da una settimana con allarmi riportati da BlogSicilia. praticamente ogni giorno sulla categorie escluse e anche riguardanti i problemi del portale, segnalati inizialmente sempre da BlogSicilia e poi riscontrati dagli esercenti e dal mondo della politica.

Ma per l’Assessore ed il suo assessorato non c’era alcun problema. Una scelta che adesso pagano i siciliani con questo flop, l’ennesimo. Una maledizione del click day che va avanti da anni ormai e che non si smentisce neanche oggi.

Tutto rinviato a giovedì ma ci si chiede se basteranno tre giorni a rimettere in piedi un sistema che ha, comunque, mille altri problemi