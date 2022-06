Fine di un incubo

Il Comune di Monreale, in provincia di Palermo, non è più in dissesto finanziario dopo aver ripianato tutti debiti accumulati nel corso degli anni scorsi. Dopo quattro anni dal suo insediamento, l’Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL), composto dal presidente Antonino Oddo e dai componenti Michela Giusti e Vincenzo Albanese, nella seduta di ieri ha approvato il rendiconto della gestione straordinaria.

Dichiarata la fine del dissesto

L’organismo ha anche dichiarato la cessazione dello stato dissesto finanziario dell’ente che era stato approvato nella seduta del consiglio comunale del 12 marzo 2018. Durante la gestione straordinaria l’O.S.L. ha gestito una massa passiva di oltre quattordici milioni di euro, provvedendo al pagamento dei debiti transatti e accantonando il 50 per cento dei crediti non transatti, che ora torneranno a essere trattati dalla gestione ordinaria del Comune di Monreale.

Le procedure per raggiungere l’equilibrio

In questi anni il Comune ha riavviato le procedure per il riequilibrio finanziario dell’ente, con enormi sforzi economico-finanziari, aggravati negli ultimi due anni anche dall’emergenza epidemilogica da Covid19, percorso virtuoso che dovrà comunque continuare affinché si possa tornare a rivedere tutte le condizioni impositive in aumento che il dissesto ha comportato per la cittadinanza monrealese. Il sindaco Alberto Arcidiacono e gli assessori hanno rivolto un ringraziamento ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione “che, durante questi ultimi anni, hanno dimostrato disponibilità e spirito di collaborazione per il risanamento economico-finanziario dell’ente”.

Ripianati i debiti

In seguito alla dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, avvenuta con la deliberazione del Consiglio comunale nel 2018, l’Organo straordinario di liquidazione si era insediato “per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente”. La sua competenza ha riguardato fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2017. La commissione ha istruito complessivamente 324 istanze e 157 debiti di ufficio per un complessivo controvalore richiesto di oltre 14 milioni. Ai creditori sono state proposte transazioni nella misura del 50% di quanto vantato, con l’eccezione dei crediti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono stati liquidati per intero. Con la cessazione della sua attività ha trasferito alla gestione ordinaria del Comune di Monreale la piena titolarità degli ulteriori residui attivi accertati e da riscuotere, nella misura di oltre 4 milioni.