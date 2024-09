Il Comune di Palermo si appresta ad autorizzare il servizio di noleggio di monopattini elettrici in modalità free floating per i prossimi cinque anni. L’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse, rivolto a tre operatori, è disponibile sul sito istituzionale del Comune.

Avviso pubblico per 3 operatori

Dopo una fase sperimentale verrà autorizzato il servizio di noleggio di monopattini elettrici, in modalità free floating, per la durata di cinque anni. Per questo è online sul sito istituzionale del Comune di Palermo (www.comune.palermo.it) un Avviso Pubblico per la “manifestazione d’interesse per l’individuazione di tre operatori”. Questo, dovrà essere trasmessa al Comune di Palermo entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno consecutivo (01/10/2024) dalla pubblicazione del presente Avviso al seguente recapito: Comune di Palermo – Area Urbanistica, della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro Storico; Ufficio Pianificazione Mobilità Sostenibile esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: trasportopubblicodimassa@cert.comune.palermo.it

Fase sperimentale conclusa

Il Comune di Palermo, dopo una fase sperimentale, intende autorizzare il servizio di noleggio di monopattini elettrici, in modalità free floating, per la durata di cinque anni. Con Determinazione Dirigenziale n. 11573 del 30/08/2024, in coerenza con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 17/03/2023 avente ad oggetto “Approvazione delle nuove linee guida per l’autorizzazione dei servizi di noleggio (c.d. sharing) di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica in modalità free floating sul territorio del comune di Palermo” si è proceduto all’approvazione dell’Avviso Pubblico per la “manifestazione d’interesse per l’individuazione di tre operatori.

Modalità di partecipazione

La manifestazione di interesse, da redigersi in lingua italiana, dovrà essere trasmessa al Comune di Palermo, pena esclusione entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno consecutivo (01/10/2024) dalla pubblicazione del presente Avviso

