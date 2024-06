Tanti gli episodi da inizio 2024. La Consulta della Bicicletta: "Vanno realizzati percorsi sicuri"

Palermo, una città ancora off-liimits per biciclette e monopattini. Ieri si è verificato l’ennesimo incidente in via Roma. L’ultimo di una lunga serie da inizio 2024. Una ragazza a bordo del suo monopattino è stata travolta da un’auto all’altezza dell’incrocio con via Bentivegna. L’episodio è avvenuto intorno alle 11.15. Per fortuna, la giovane non ha riportato particolari conseguenze in seguito all’impatto. Tanto che non si è reso necessario nemmeno l’intervento dei mezzi di soccorso o dell’infortunistica stradale.

Via Roma terza per incidenti in un anno

Il fatto però ha riacceso l’allarme sulla sicurezza stradale di via Roma. Secondo gli open data del Comune di Palermo, la strada di collegamento principale fra Stazione Centrale e teatro Politeama è la terza per incidenti nel capoluogo siciliano. Fatto che costituisce un deterrente soprattutto per chi utilizza mezzi di mobilità sostenibile. Come è noto infatti, l’Amministrazione Comunale ha emanato nei mesi scorsi un’ordinanza che di fatto limita fortemente il passaggio di biciclette e monopattini all’interno del centro storico. In particolare su via Maqueda e corso Vittorio Emanuele. Fatto che ha costretto chi vuole ricorrere a mezzi di mobilità sostenibile a deviare il proprio percorso su via Roma. Una strada che non sembra pronta ad ospitare un simile traffico di mezzi ecologici.

La denuncia del comitato: “Servono percorsi protetti”

A denunciarlo è il comitato “per una mobilità davvero sostenibile anche a Palermo”, gruppo civico che raccoglie al suo interno una serie di associazioni e cittadini che vorrebbero avere percorsi tutelati in città. “È ora che l’Amministrazione dimostri se sta dalla parte della mobilità sostenibile e della tutela dei cittadini, iniziando con la realizzazione di questi percorsi ciclabili sicuri, alternativi a via Maqueda”. Recentemente, il gruppo aveva raccolto oltre 2400 firme per chiedere la creazione di percorsi ciclabili sicuri, alternativi a via Maqueda: in particolare su via Roma e da via Dante a via Bonello attraverso via Papireto.

La testimonianza di una ciclista

L’iniziativa però è rimasta inascoltata. “Via Roma è un’arteria davvero importante per la viabilità di Palermo, soprattutto per noi ciclisti che, da qualche tempo, siamo obbligati a percorrerla viste le ordinanze che ci impediscono di circolare su via Maqueda – racconta Martina, ciclista palermitana che racconta la sua opinione su quanto successo in via Roma ieri -. Ordinanze espressione di una città soggetta alla turistificazione del suo territorio che lascia sempre meno spazio ai loro cittadini e, in questo caso, ai cittadini che fanno scelte consapevoli di sostenibilità. Questa grande arteria deve quindi garantire un passaggio sicuro privo di buche, macchine e carrozze al margine della strada e veicoli ad alta velocità“.