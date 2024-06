Incidente stradale ieri sera a Vittoria, poco dopo le 23,30 e a scontrarsi sono state una moto e un’auto. Il motociclista ha avuto la peggio e si trova in prognosi riservata.

Lo scontro è avvenuto nei pressi di una rotatoria, nella zona del mercato ortofrutticolo. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente. Dopo l’impatto l’auto si è capovolta e per estrarre i feriti è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche due ambulanze del 118 che hanno trasferito i feriti in ospedale. Sono accorsi anche carabinieri e polizia per i rilievi e per accertare eventuali responsabilità.

I cinque feriti a Comiso

Cinque feriti di cui uno in gravi condizioni. Questo il bilancio di un incidente tra due autovetture che si è verificato attorno alle 13.50 sulla Strada Provinciale 20 Comiso-Santa Croce Camerina, a circa tre chilometri dal centro abitato di Comiso.

Per causa da accertare, una Opel Corsa ed una Fiat Punto sono venute a contatto. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco provenienti da Vittoria e da Santa Croce che hanno dapprima liberato i feriti dalle vetture incidentate per poi affidarli alle cure del personale sanitario ed in seguito alla messa in sicurezza delle auto interessate.

Nello scontro, come già sottolineato, sono rimaste ferite 5 persone trasportate tutte presso i locali pronto soccorso, per una di loro è stato disposto il trasporto in codice rosso. Sul posto presenti quattro ambulanze 118, personale del commissariato di Comiso, carabinieri e polizia stradale per i rilievi.

Incidente a Palermo, auto si ribalta e rischia di prendere a fuoco, due feriti

Incidente stradale pochi giorni fa tra via Lanza di Scalea e via Rosario Nicoletti a Palermo. Una vettura con due giovani a bordo si è ribaltata. I due giovani sono stati portati in ospedale ancora prima che arrivassero i soccorsi.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area vista che sull’asfalto erano presenti tracce di carburante fuoriuscito dal veicolo incidentato. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 e l’infortunistica stradale della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi.

Like this: Like Loading...