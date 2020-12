il mese scorso aveva lasciato la lega

Il Consigliere Comunale di Palermo ed ex responsabile provinciale agli enti locali della Lega, Elio Ficarra, aderisce all’Udc Italia guidato in Sicilia dall’onorevole Decio Terrana.

Già il mese scorso Ficarra aveva lasciato la Lega per rispetto ai suoi valori moderati e cristiani, spostandosi nel gruppo misto in attesa di un progetto moderato che lo convincesse e che rispecchiasse la sua storia politica.

“La mia scelta di aderire all’Udc Italia – dichiara il neo Consigliere Comunale dell’Udc Italia a Palermo – è dettata da quei valori moderati e cristiani che da sempre hanno contraddistinto la mia storia politica e che non sono riuscito a trovare nella Lega. Quei valori a cui ho sempre fermamente creduto e per i quali mi riconosco e mi identifico nel progetto che fu di Don Luigi Sturzo. Un’eredità che raccolgo nelle sue intense parole: ‘la politica come atto d’amore a tutti gli uomini liberi e forti’. Appello pronunciato 100 anni fa, quando venne fondato il partito popolare. Approdo all’Udc con grande entusiasmo; sarà una nuova avventura politica che svolgerò con deciso impegno nell’attenzione dei territori e di quel patrimonio di idee, di contenuti, di legalità, di cultura e di lavoro, che porterò avanti con l’Udc Italia che mira ad essere centrale nel panorama politico italiano”

Il vicepresidente della commissione consiliare Società Partecipate del Comune di Palermo ha incontrato nei giorni scorsi il Segretario Nazionale dell’Udc Italia, l’Onorevole Lorenzo Cesa, ed il Coordinatore Politico dell’Udc Sicilia, l’Onorevole Decio Terrana, che a tal proposito dichiara: “Siamo entusiasti di accogliere Elio nella nostra squadra. L’Udc svolge oggi un ruolo determinante per la politica regionale, tanti professionisti, consiglieri ed amministratori continuano ad avvicinarsi al nostro Partito, stiamo crescendo di giorno in giorno. Anche a Palermo ci stiamo espandendo, nei prossimi giorni comunicheremo tante altre importanti adesioni. La scelta di Elio Ficarra rispecchia la sua storia politica, che ben conosciamo ed abbiamo potuto apprezzare negli anni. Siamo davvero felici di poter adesso proseguire assieme un percorso che vede l’Udc candidarsi a governare per i prossimi anni”.