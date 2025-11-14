Il consigliere della Prima Circoscrizione di Palermo, Massimo La Corte, ha ufficializzato oggi, la sua uscita dal gruppo politico del consigliere comunale Ottavio Zacco, scegliendo di aderire al progetto che fa riferimento all’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo.

Una decisione maturata – spiegano dal suo entourage – «dopo una lunga riflessione sul metodo di lavoro e sulla necessità di ritrovare un percorso più coerente con le esigenze del territorio».

Scelta che, pur comunicata con toni istituzionali, segna una nuova defezione nell’area politica di Zacco, confermando un trend ormai evidente.

«Inizio questa nuova fase con entusiasmo – dichiara Massimo La Corte – perché ho trovato nell’assessore Tamajo un approccio concreto, fatto di ascolto e presenza quotidiana nelle realtà di quartiere. Ritengo che questa collaborazione possa rafforzare le istanze della Prima Circoscrizione e dare maggiore forza alle battaglie portate avanti in questi anni».

Soddisfazione viene espressa dall’assessore Edy Tamajo: «Accolgo con piacere la scelta del consigliere La Corte, che rappresenta una figura di riferimento nella Prima Circoscrizione. Il suo contributo ci permetterà di proseguire con maggiore capillarità il nostro lavoro nei territori».

Interviene anche il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale, Leopoldo Piampiano, che sottolinea: «L’ingresso di Massimo La Corte nell’area che sostiene l’assessore Tamajo conferma la solidità del nostro progetto politico e la capacità di attrarre amministratori radicati nei quartieri. È un segnale importante, che testimonia fiducia e credibilità nel lavoro che stiamo portando avanti».



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.

