Trend in crescita

Il contagio non frena a Palermo. Lo rivela il report che riporta i dati dei contagi da coronavirus in città e nell’area metropolitana di Palermo. Una situazione stabile che non vede ancora un abbassamento della curva.

A Palermo, infatti, sono 11.748 i soggetti attualmente positivi, con una variazione assoluta di +132 rispetto al giorno precedente, ed una variazione percentuale pari a +1,1%. Il numero di positivi in città si attesta al 17,86 per mille abitanti, mentre, complessivamente, nella città metropolitana di Palermo, sono 15.135 gli attuali positivi. I dati del report, aggiornato alla sera del 19 gennaio e curato dall’Ufficio statistica del Comune sulla base dei dati forniti dalla ASP dicono che si attenua ma non si arresta la crescita dei contagi in città e nell’area metropolitana.

E ieri Palermo si è piazzata di nuovo in testa al contagio tra tutti i capoluoghi siciliani con 506 casi registrati. Lo dice il bollettino di ieri del Ministero della Salute. In provincia i casi sono in aumento un po’ ovunque. A Casteldaccia si arrivano a registrare 83 casi, a Monreale sono 198 gli attuali positivi. Aumentano anche a Misilmeri dove gli attuali positivi sono 177. Sono 139 a Partinico, 102 a Gangi e 117 a Ficarazzi. Tanti i positivi a Carini dove salgono a 236. A Campofelice di Roccella salgono a 46. Ben 467 a Bagheria e 288 a Belmonte Mezzagno. Sono 174 a Santa Flavia.

Sono stati 1.486 ieri i nuovi positivi al Covid in Sicilia, su 20.003 tamponi processati con una incidenza del 7,4%. L’isola non è più la prima regione per contagio. La triste palma oggi spetta alla Lombardia con 1876 positivi ma la nostra regione resta la seconda. e vittime sono state 37 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.101. Il totale dei positivi attivi è 46.707 con una diminuzione di 820 casi. I guariti, infatti, sono 2269. Negli ospedali i ricoveri sono 1.674, 7 in più rispetto a ieri, dei quali 215 in terapia intensiva, 4 in più rispetto a ieri.