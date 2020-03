Quella che vedete in evidenza in questo articolo è una fotografia scattata su un autobus dell’Amat, l’azienda dei trasporti di Palermo. La fotografia sta facendo il giro del web con tanto di slanci accusatori del popolo dei ‘reclusi’ in casa che si sfoga cercando di recludere tanta più gente possibile.

Inutile dire che le accuse vanno dalle richieste di denunce per tutti i passeggeri per l’assembramento agli attacchi all’Amat per non avere predisposto misure per il contenimento del contagio e c’è anche chi chiede di fermare anche i mezzi pubblici in modo che nessuno possa più muoversi o quasi.

Ma la fotografia in questione risale alla mattina precedente all’emanazione del decreto dell’11 marzo, quello maggiormente restrittivo che ha introdotto le pesanti misure di contenimento della circolazione in tutta Italia. Nonostante ci sia chi giura e spergiura di essere sicuro che la foto sia stata scattata qualche ora fa.

“Nell’ambito delle misure volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sul territorio cittadino e per garantire le condizioni di sicurezza dell’utenza a bordo proprio oggi è stata emanata una disposizione di servizio a firma del Direttore della Direzione Esercizio Gomma con la quale si raccomanda agli Operatori di Esercizio di vigilare con particolare attenzione sul mantenimento delle distanze interpersonali di almeno 1 metro tra i passeggeri, distanza questa – fa sapere il Presidente dell’Amat Michele Cimino – prescritta già dal DPCM. Pertanto nel caso in cui a bordo dei bus viene raggiunto il numero massimo di passeggeri il conducente dovrà effettuare esclusivamente le fermate richieste dall’utenza a bordo. Nel caso che il numero di passeggeri a bordo non dovesse garantire la predetta distanza interpersonale di 1 metro, il conducente dovrà preventivamente fermare il bus e contattare le Forze dell’ordine per tutelare la salute e la sicurezza dell’utenza”.

Si tratta di una foto “di mercoledì mattina” dice l’assessore comunale Giusto catania riferendosi a mercoledì della scorsa settimana “come è evidente dalla comunicazione effettuata dal direttore d’esercizio del trasporto pubblico”

“L’Amat – dice Catania – da qual giorno, ha attivato misure precauzionali supplementari e il numero dei passeggeri, anche a seguito delle nuove disposizioni governative, in questi giorni è calato”.

Catania conclude il suo messaggio con una esortazione ai palermitani “Per favore, non diffondete notizie false che aumentano ancor di più il livello di agitazione”.