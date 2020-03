L'appello di Orlando ai cittadini

Allarme a Palermo per il mercato del contadino di Villa Sperlinga a causa di alcune notizie circolate sui social network. Il sindaco Orlando, che tra l’altra ha eseguito il tampone del Coronavirus (leggi qui), ha smentito le voci che circolano a Palermo.

Orlando sottolinea che i decreti e le ordinanze nazionali e regionali hanno autorizzato l’apertura dei mercati “diretti alla vendita di soli generi alimentari” e ciò con l’evidente scopo di garantire l’approvvigionamento alimentare delle città. “I mercati devono svolgersi con modalità tali da garantire il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie”, aggiunge il primo cittadino.

Per questo ieri gli uffici del Comune hanno concordato con gli organizzatori del mercato l’adozione di adeguate misure e stamattina la Polizia Municipale ha vigilato sulla corretta applicazione. Questa mattina il mercato si è svolto con regolarità e nel rispetto delle precauzioni. “Comprendiamo il clima di paura e tensione di queste ore – afferma il Sindaco – ma proprio per questo dobbiamo chiedere e chiedere con forza a tutti dall’astenersi dal diffondere notizie false o non controllate. Così si alimenta solo ulteriormente la paura e non si contribuisce alla soluzione di problemi. Chi poi dovesse ad arte diffondere notizie false o condividerle sui social network, si assume tutte le responsabilità, anche penali, del caso”.