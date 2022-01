Massimo Minutella positivo al Covid 19, il talk show è rinviato

Il Covid 19 ferma Casa Minutella. E’ uno stop forzato che costringe a cancellare la puntata prevista per domani. Quello che è successo, lo racconta proprio Massimo dalla sua pagina facebook: “Buongiorno gente. A forza di regalare sorrisi e positività ogni mattina, finisce che anche il tampone mi dà positivo. Non sto ancora bene, la febbre mi ha lasciato, ma la sera torna a darmi un po’ di noia. Confesso di essere un po’ demoralizzato, ma serve essere forti e reagire. Le giornate di lunedi e martedi sono state belle rock. Spero di stare meglio. Mentre vi scrivo qualche doloretto qua e là e un po di mal di gola. Dovrò stare isolato per almeno 11 giorni, spero tanto di riprendermi. Vi mando un abbraccio e perdonate se anche oggi il mio classico evviva lo tengo nel cassetto. Dio ci benedica.”

Casa Minutella finisce così in “quarantena” ma sarà soltanto una breve pausa. Giunto alla sua 17ma edizione, il talk show gentile condotto da Massimo Minutella è diventato un appuntamento tanto atteso dal pubblico di Blogsicilia, dei social e della tv. Quest’anno, infatti, Casa Minutella è in onda anche su Video Regione, sul canale 16 del digitale terrestre.

Il Covid 19 ha consumato la sua piccola vendetta contro il talk show. Sin dall’inizio della pandemia Casa Minutella ha raccontato con precisione e profondità tutto quel che stava succedendo. Senza strepitii, senza clamore ma basandosi sempre e soltanto su fatti concreti. Lo ha fatto grazie al sempre prezioso contributo di quei medici in prima linea, come il primario di malattie infettive del Civico di Palermo Antonio Cascio, e il commissario dell’emergenza Covid per Palermo, Renato Costa.

A Massimo, la produzione di Casa Minutella invia un abbraccio rock, in attesa di abbracciarlo nuovamente in studio per una nuova stagione di racconti “gentili”. “A Massimo Minutella invio l’augurio di una pronta guarigione – afferma Biagio Semilia, editore di Blogsicilia – e siamo a sua disposizione per ripartire già dalla settimana prossima con nuove puntate di questo eccezionale programma che rappresenta, grazie soprattutto allo sforzo creativo e organizzativo di Massimo, una piccola grande perla nel panorama dell’informazione e dei talk nel Mezzogiorno. Ovviamente, rispetteremo le prescrizioni sanitarie previste dalla legge. Ma grazie alla tecnologia, magari per un paio di puntate, Casa Minutella verrà mandata in onda in modalità smart working. Però, la cosa più importante, per tutti noi, è che Massimo si rimetta in sesto e guarisca”.