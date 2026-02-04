“IL” Darwin Day: un’occhiata sulla Scienza, un film, meno “dogmi”, più pensiero razionale.

Anche quest’anno Uaar organizza “IL” Darwin Day a Catania, evento con cui si celebra annualmente la figura dello scienziato dalla mente libera, che, vincendo i dogmi e le ignoranze del suo tempo, ha introdotto l’evoluzione biologica nella realtà della conoscenza.





Il Darwin Day è una occasione di divulgazione scientifica in forma di intrattenimento, che ogni anno viene proposta per promuovere la valorizzazione sociale e culturale delle concezioni del mondo razionali e non fideistiche, in contrapposizione a miti, credenze, misticismi e false informazioni.

Il 13 FEBBRAIO 2026, in collaborazione con il cinema King, il Circolo Uaar di Catania propone un momento di svago, aggregazione e conoscenza, con la partecipazione scientifica del Prof. Luca Sineo, docente di antropologia UNIPA.

AL CINEMA KING CATANIA, 13 FEBBRAIO 2025, ORE 17:15. Ingresso libero, si prega di prenotare i posti in sala alla mail circolouaarct@gmail.com

