al teatro jolly di palermo dal 25 gennaio al 3 febbraio

Forse a taluni (come a chi scrive) verrà in mente un sincero capolavoro del conterraneo bagherese Giuseppe Tornatore che, nel lontano 1995, farà girare Sergio Castellitto nei panni di Joe Morelli che, con la sua macchina da presa, sarà L’uomo delle stelle (il titolo dell’omonimo film) alla ricerca di provinanti e dei loro sogni.

Ma C FACTOR – il nuovo spettacolo-varietà di Antonello Costa (natio di Augusta ma romano di adozione, ndr) – ci immerge nuovamente in una realtà del resto sempre più presente ai nostri giorni, quella dell’illusione di raggiungere l’agognato successo (e della sua irrimediabile facilità nel perderlo!). Uno spettacolo di satira che rinnova, senza tradirlo, il caro avanspettacolo d’un tempo. C FACTOR è il 13simo varietà del giovane Antonello Costa, attore, comico, caratterista, ballerino, regista…one man show delle nostre latitudini con diverse esperienze sul grande schermo nazionale, da Beato tra le donne su Canale 5 a Ci vediamo in TV di Paolo Limiti, passando per Cominciamo bene su Rai 3 e Sabato italianononché – con la rete ammiraglia della RAI – con il grande Pippo nazionale a Buona Domenica… (come pure sul Maurizio Costanzo Show). Nella pellicola cinematografica lo ricordiamo, a fianco di Diego Abantantuono, in “2061 un anno eccezionale”.

Sul palcoscenico “impegnato”, degne di nota le sue esperienze in “La vedova allegra” (Teatro Regio di Torino), per la regia di Hugo de Ana, come pure nella commedia “Straziami ma di baci saziami” e ne “Gli amici non hanno segreti”.Tanti in scena su C FACTOR i protagonisti che lo hanno reso noto, a cominciare dallo zio siculo, Don Antonino, e Tony Fasano, figlio degli anni Settanta… proseguendo per Sergio, il cugino “esaurito”, Rocco, singolare lookmaker gay, Raffaello Piombo, esilarante cugino povero di Tiziano Ferro e figlio della coppia Rame-Piombi (nipote di Tito Stagno!).

Ci sarà spazio anche per il kitmancula, famosa danza russa che vedrà il singolare interprete figlio di Putin in esilaranti monologhi che lo presenteranno come un russo sin dalla nascita, anche con il “cerotto, sempre russo”! Uno spettacolo “seriamente comico”, come ama definirlo Antonello che, della sua professione, ne fa un mestiere con tanto di etica: “io scherzo sempre, sono serio solo quando faccio ridere”. C FACTOR sarà in scena a Palermo al Teatro Jolly di Via D.co Costantino, dal 25 gennaio al 3 febbraio. Affiancheranno Antonello, la sorella Annalisa Costa, soubrette e coreografa, Pierre Bresolin (nei panni del fantomatico produttore di provini), unitamente al corpo di ballo.