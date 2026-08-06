Il Festival Comet Poesia taglia il traguardo delle dieci candeline. Ideata e diretta da Agostino Messineo Alfiere e organizzata dall’Associazione Cittadinanza Attiva Petralia Soprana, la kermesse poetico-letteraria si conferma come uno degli esempi più longevi e dei laboratori più prolifici di restanza, sperimentazione artistica, promozione culturale e attivismo sociale del territorio madonita e dell’intera Sicilia. L’edizione del decennale, in programma dal 7 al 10 agosto, celebra il suo anniversario offrendo una serie di proposte inclusive che mirano a valorizzare il patrimonio culturale, storico e umano della comunità, a incentivare la lettura diffusa tramite proposte letterarie diversificate per grandi e piccoli e a mantenere vitale l’attenzione mediatica su Petralia Soprana come polo artistico, poetico e culturale.





Si comincia venerdì 7 agosto con “Raccontando Petra”, itinerario culturale, storico e folkloristico tra i vicoli del centro storico a cura dell’Associazione culturale MadArt. L’iniziativa rientra tra gli itinerari turistici “Alla scoperta di Petra” nell’ambito del Progetto di “Democrazia Partecipata 2025”. Punto di ritrovo in Piazza del Popolo dalle ore 16:00.

Sabato 8 agosto, dalle ore 18:00, presso il Circolo di Cultura sito in Piazza del Popolo, sarà la volta della presentazione del romanzo “La Cota” (Nulladie edizioni, 2025) di Gioacchino Di Bella, poeta e scrittore di Salemi, già vincitore, lo scorso anno, della terza edizione del “Premio Letterario Comet Poesia”.





Domenica 9 agosto, dalle ore 18:00, appuntamento in Piazza Frate Umile Pintorno con “Alla Corte del Conte Ruggero”, laboratorio creativo interamente dedicato ai bambini, a cura di Rosanna Maranto, direttore artistico del festival “Illustramente”, e dell’atelierista Antonella Raffa.

Gran finale della decima edizione lunedì 10 agosto, dalle ore 22:00, con il tradizionale appuntamento serale in Piazza Duomo. Protagonista della serata, intitolata “X”, sarà l’attore palermitano Paride Benassai, accompagnato dalla musicista Flavia Farruggia. Altro protagonista immancabile sarà Leonardo Bruno, autore della videoArt e dell’universo scenografico del palcoscenico della piazza.





Il Festival è patrocinato dal Comune di Petralia Soprana con il sostegno della Città Metropolitana di Palermo. Partner dell’evento sono l’Associazione Pro Loco, Visit Petralia Soprana, l’Associazione MadArt, il Circolo di Cultura di Petralia Soprana, Illustramente e Nulladie edizioni. Sostengono l’iniziativa la BCC Madonie, Bar La Piazzetta di Antonio La Placa e Nicola Iuppa Ferramenta/Tende da sole.

La partecipazione agli eventi è gratuita.

Per informazioni e prenotazioni all’itinerario “Raccontando Petra” e al laboratorio per bambini “Alla Corte del Conte Ruggero” è possibile contattare l’associazione al numero 349 687 99 27.

Il laboratorio è riservato a bambini dai 6 ai 10 anni. Per i bambini più piccoli è necessaria la presenza obbligatoria di un genitore.

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Tipo evento: Spettacolo

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