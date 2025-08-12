Prosegue il viaggio del festival Voci di Periferia, promosso dall’associazione MusicaMente di Palermo, con il terzo appuntamento in programma sabato 17 agosto, alle 21.30, in piazza Madrice a Baucina. In scena Rosa Cantatrice del Sud, un omaggio intenso e appassionato a Rosa Balistreri, voce simbolo della Sicilia e delle sue lotte, interpretato da Debora Troìa (voce) e Tobia Vaccaro (chitarra).





Lo spettacolo ripercorre il repertorio e la storia di una delle più grandi interpreti della canzone popolare italiana, capace di trasformare la propria esperienza personale in testimonianza universale di riscatto, dignità e coraggio femminile. Attraverso brani iconici e racconti, la musica diventa strumento di memoria e resistenza, in piena sintonia con il filo conduttore del Festival: dare voce a figure femminili che, partendo dal margine, hanno generato trasformazioni profonde nella cultura e nella società.





Voci di Periferia porta così a Baucina non solo uno spettacolo di alta qualità artistica, ma anche un momento di condivisione e riflessione collettiva, valorizzando la piazza come luogo vivo di incontro e partecipazione. L’ingresso è gratuito.

Luogo: Baucina, piazza Matrice

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Debora Troìa e Tobia Vaccaro

Prezzo: 0.00

