Prosegue il viaggio del festival Voci di Periferia, promosso dall’associazione MusicaMente di Palermo, con il terzo appuntamento in programma sabato 17 agosto, alle 21.30, in piazza Madrice a Baucina. In scena Rosa Cantatrice del Sud, un omaggio intenso e appassionato a Rosa Balistreri, voce simbolo della Sicilia e delle sue lotte, interpretato da Debora Troìa (voce) e Tobia Vaccaro (chitarra).
Lo spettacolo ripercorre il repertorio e la storia di una delle più grandi interpreti della canzone popolare italiana, capace di trasformare la propria esperienza personale in testimonianza universale di riscatto, dignità e coraggio femminile. Attraverso brani iconici e racconti, la musica diventa strumento di memoria e resistenza, in piena sintonia con il filo conduttore del Festival: dare voce a figure femminili che, partendo dal margine, hanno generato trasformazioni profonde nella cultura e nella società.
Voci di Periferia porta così a Baucina non solo uno spettacolo di alta qualità artistica, ma anche un momento di condivisione e riflessione collettiva, valorizzando la piazza come luogo vivo di incontro e partecipazione. L’ingresso è gratuito.
Luogo: Baucina, piazza Matrice
Tipo evento: Concerto
Data Inizio: 17/08/2025
Data Fine: 17/08/2025
Ora: 21:00
Artista: Debora Troìa e Tobia Vaccaro
Prezzo: 0.00
