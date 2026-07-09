Prosegue anche questo fine settimana la sua decima edizione AlturEstival, il festival di musica, arti e cultura che coniuga escursionismo consapevole e ricerca artistica in ambiente montano, organizzato dell’associazione culturale Formedonda e dal Club Alpino Siciliano e ideato da Mario Crispi, compositore, etnomusicologo e cofondatore del gruppo Agricantus, in programma fino al 1 agosto.





L’11 luglio, a Petralia Soprana, alle 16, dal monte Spina Puci, prenderà il via l’escursione musicale guidata da Soplar Lejero (pseudonimo di Mario Crispi), che esplora strumenti a fiato arcaici (duduk, ney, friscalettu siciliano) dalle tradizioni globali. E sempre sabato 11 luglio, ma a Piano Battaglia, al rifugio Marini, alle 19, concerto dell’ensemble calabrese Senduki, nato da un’idea dell’etnomusicologo Ettore Castagna (alla voce, lira, flauto armonico, malaruni e chitarra elettrica), con Peppe Costa (batteria), Domenico Morello (zampogna, launeddas, fiati e organetto), Elisa Surace (voce), Carmine Torchia (basso), che fonde tradizione orale calabrese (lira calabrese, zampogna) con linguaggi contemporanei (rock, punk, dub, elettronica, metal). Il 12 luglio invece AlturEstival si sposta a Caltavuturo, a contrada Mannari, alle 19, concerto dell’ensemble Enerbia, proveniente dalla provincia di Piacenza, che si dedica al repertorio tradizionale delle quattro province di Genova, Piacenza, Pavia e Alessandria, composto da Maddalena Scagnelli (voce), Franco Guglielmetti (fisarmonica), Gabriele Dametti (piffero), Massimo Braghieri (arrangiamenti).

Luogo: Petralia Soprana

Tipo evento: Concerto

Ora: 16:00

Artista: Enerbia

Prezzo: 0.00

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