Irrequieta donna del Sud, cantante e cantautrice, che fa musica per le persone strane, emarginate e dimenticate, il mondo di Roberta Gulisano ha profonde radici nel cuore della Sicilia. La cantautrice ennese, negli ultimi anni britannica d’adozione, giovedì 31 luglio, alle 21, sul palco di Zō Centro culture contemporanee, nell’area esterna di SpiazZo, affiancata dal catanese Giorgio Maltese e dal palermitano Michele Piccione, affermati polistrumentisti della scena folk siciliana, sarà protagonista di un concerto che unisce il folk militante, e la canzone d’autore. Il concerto, inserito nella rassegna di folk e world music Raizes di Zō, fa parte della sezione Off (in calendario fino al 2 agosto) di Alkantara Fest, il festival internazionale di folk e world music giunto alle XXI edizione e organizzato in varie località ai piedi dell’Etna dall’associazione culturale Darshan, con la direzione artistica di Mario Gulisano.





Roberta Gulisano ha mosso i primi passi nella musica folk come cantante e danzatrice, unendosi a un gruppo di amici appassionati di tradizioni popolari, che diventerà più avanti la sua prima band, la Compagnia Triskele. Dal repertorio di Rosa Balistreri ai festival di musica popolare, passando per diverse collaborazioni con piccole compagnie teatrali, ha accumulato esperienze importanti come l’apertura del concerto di Carmen Consoli e I Lautari a Cinisi nel 2008, in occasione dell’anniversario della morte di Peppino Impastato. All’attività live nelle piazze, la Gulisano in quel periodo ha unito uno studio sui cantautori italiani degli anni ‘70/’80 e la frequentazione di un corso di musica e composizione jazz al Conservatorio di Palermo, focalizzando l’attenzione sull’uso dell’armonia e sulla composizione e inizia a comporre i suoi primi brani. Nel 2010 al campano Premio Bianca D’Aponte, dedicato alla canzone d’autore al femminile, ha vinto il premio come miglior testo con il brano “Troppo profondo per le 23”. Nello stesso anno con la Compagnia Triskele, con il brano “Fimmini”, ha vinto il sardo Premio Andrea Parodi dedicato alla world music. L’anno dopo accede alle semifinali della XXII edizione di Musicultura di Recanati. Nel 2012 è finalista della terza edizione del bresciano concorso per artisti emergenti Musica da Bere e della settima edizione del salernitano premio Botteghe d’Autore, riconfermandosi miglior autrice all’VIII Premio D’Aponte. Nel luglio dello stesso anno, firma la colonna sonora del cortometraggio “Liberi tutti”, del giovane regista Ben Pace, fra gli otto film selezionati per la finale del Giffoni Film Festival.





Il suo primo singolo “Troppo profondo per le 23”, pubblicato nel 2011, inaugura un periodo di intensa attività, che porta alla produzione del suo primo album “Destini coatti” del 2012, pubblicato dall’etichetta catanese Mhodi Music Company, in cui la Gulisano si sposta tra diversi generi musicali con una penna sagace e cinica dal gusto noir: il concept, ispirato a un libro di Goliarda Sapienza, parla di storie femminili e del loro spesso drammatico finale.





Nel secondo album “Piena di(s)grazia” del 2016, pubblicato sempre dalla Mhodì, passione, rabbia e fede vengono interpretate in un teatro di riff ipnotici e arrangiamenti sontuosi, spostando la Gulisano verso un nuovo cammino musicale. L’album è prodotto da Cesare Basile, con il quale collaborerà più tardi come corista e percussionista nell’album “U fujutu su nesci cchi ffa?” del 2017. “A ccu apparteni?” (Mhodí Music Company, 2024), il suo ultimo ep in dialetto siciliano, è un breve e inteso lavoro sul ri-conoscersi, sul sangue che scorre dal passato verso il futuro, che – come la musica – cambia forma, senza cambiare sostanza: breve, intenso nudo e sporco, cuce elementi della tradizione con sonorità contemporanee, testi originali con rumori antichi, in un intreccio mai casuale di suoni e storie.

Prevendita on line; ridotto € 5 per prenotati Ristoro Zō (è possibile cenare durante lo spettacolo, prenotando al 3925448183).

Infoline/WhatsApp: + 39 345.5206150

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici, 6, Catania

Luogo: Roberta Gulisano, Piazzale Asia, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Roberta Gulisano

Prezzo: 8.00

Info:

Link: https://www.alkantarafest.it/

