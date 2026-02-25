Si terrà il 2 marzo 2026, dalle 10:00 alle 13:00, presso la sede di CEIPES in via Francesco Maria Alias 20 a Palermo, la conferenza iniziale del progetto RiseVET, finanziato da Villum Fonden. Seguirà un momento conviviale dalle 13:00 alle 14:00.

L’incontro rappresenta l’avvio pubblico del progetto e sarà occasione di confronto sui percorsi formativi e orientativi che coinvolgeranno studenti, docenti e famiglie, promuovendo un approccio integrato tra scuola e territorio.





RiseVET mira a rafforzare il dialogo tra istituzioni scolastiche e comunità locale, valorizzando il ruolo degli istituti nella costruzione di percorsi condivisi di orientamento e formazione.

Durante la conferenza interverranno i partner scolastici del progetto, con contributi diretti dei docenti che illustreranno il ruolo delle scuole coinvolte e il legame tra le attività previste e gli obiettivi di RiseVET.

Saranno presenti:

I.I.S. “E. Fermi” – Aragona (AG)

ISS Fermi Guttuso – Giarre (CT)

ITET Rapisardi – Caltanissetta (CL)

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al seguente link: https://forms.gle/onG6bTd4SmZCptPC9

Luogo: CEIPES ETS, Via Francesco Maria Alias, 20, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Conferenza stampa

Ora: 10:00

Prezzo: 0.00

Link: https://www.facebook.com/events/2062097414576613

