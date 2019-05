stamane in occasione della giornata internazionale dei bambini scomparsi

Una scomparsa che dopo 27 anni rimane avvolta nel mistero.

Ma nessuno ha dimenticato Mariano Farina e Salvatore Colletta, i due ragazzini di 13 e 15 anni, amici fraterni, svaniti nel nulla da Casteldaccia, in provincia di Palermo, il 31 marzo 1992.

Una vicenda che fece scalpore. Del caso si occupò anche la trasmissione di Rai 3 ‘Chi lo ha visto’. Gli investigatori girarono a vuoto per mesi intorno alle dichiarazioni di un mitomane che indicò come responsabili della scomparsa due uomini poi risultati inesistenti. Solo dopo si diede credito ai veri testimoni oculari che però non furono in grado di aiutare più di tanto.

Le famiglie di Mariano e Salvatore non hanno mai smesso di chiedere verità e di cercarli incessantemente.

Oggi, in occasione della giornata internazionale dei bambini scomparsi, alle ore 17, presso il salone della torre del Duca di Salaparuta di Casteldaccia, si terrà un incontro per ripercorrere la storia di Salvatore Colletta e Mariano Farina.

L’incontro, organizzato dai familiari di Salvatore Colletta, con la collaborazione del Dott. Nino Amato, consulente per le Politiche Culturali del Comune di Casteldaccia, è stato promosso dall’associazione culturale “Fare x migliorare” di Trabia e l’associazione “Il girasole” di Bagheria ed ha avuto il patrocinio del Comune di Casteldaccia.