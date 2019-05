Domani, sabato 1 giugno alle 10.30

La natura approda a piazza del Parlamento di Palermo, domani sabato 1 giugno sarà visibile il primo step del giardino culturale dinamico “Passage to Mediterranean” e per l’occasione i giardini di palazzo reale saranno visitabili gratuitamente. L’appuntamento è per domani, sabato 1 giugno alle 10.30 a Piazza del Parlamento, quando davanti al Palazzo Reale, sarà visibile il primo step del giardino culturale dinamico “Passage to Mediterranean”.

L’iniziativa è dell’Assemblea Regionale Siciliana, della Fondazione Federico II in collaborazione con Fondazione Radicepura, nell’ambito di Radicepura Garden festival, biennale del giardino mediterraneo.

La presentazione del giardino dinamico si terrà ad un anno esatto dall’apertura dei giardini reali musealizzati e inseriti definitivamente nel percorso turistico del Complesso monumentale di Palazzo Reale. Per celebrare questa ricorrenza i giardini reali saranno visitabili gratuitamente. Il giardino dinamico, ideato da un team di giovani architetti paesaggisti turchi, diviene simbolo di dialogo tra culture e inserisce un elemento naturale su una piazza finora dominata dall’asfalto.

Saranno presenti il presidente dell’Assemblea Regionale Sicilia Gianfranco Miccichè, il direttore generale della Fondazione Federico II Patrizia Monterosso e il vicepresidente della Fondazione Radicepura Mario Faro. “La Fondazione Federico II – si legge in una nota – intende creare una reciprocità tra i Giardini Reali e il Palazzo e tra il Palazzo e il Cassaro, aprendo i propri spazi e diventando luogo di accoglienza.