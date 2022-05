Chi è Gioacchino Scaduto

L’ex giudice Gioacchino Scaduto, sarà il capolista di Sinistra Civica Ecologista, che sostiene il candidato della coalizione di centrosinistra, Franco Miceli. L’ufficialità arriva a pochi giorni dalla polemica scoppiata tra Giusto Catania, anche lui candidato con Sinistra Civica Ecologista, e Totò Cuffaro. “Nella destra palermitana – aveva detto Catania – comandano Cuffaro e Dell’Utri che, in modo esplicito, hanno determinato la decisione di sostenere Lagalla come candidato unico”.

Gioacchino Scaduto è il giudice per le indagini preliminari che firmò il rinvio a giudizio di Dell’Utri. Ora sarà il capolista di Sinistra Civica Ecologista come ufficializzato questa mattina. “Il nome completa una lista ricca di personalità impegnate su temi come legalità, diritti, civismo, parità di genere, ecologismo, partecipazione, antimafia”, si legge in una nota del movimento politico che va a sostenere la causa del candidato Franco Miceli.

“La lotta al sistema mafioso e alle logiche clientelari, le battaglie per la giustizia sociale e per la città a misura di persona sono le linee guida del percorso politico per l’Unità avviato da Sinistra Civica Ecologista a sostegno di Franco Miceli candidato sindaco di Palermo”, continua ancora la nota.

“Non tiriamo fuori personaggi che ci eravamo messi alle spalle”

“Noi di Sinistra Civica Ecologista non vogliamo fare passi indietro, guardiamo avanti – ha detto Gioacchino Scaduto nel corso della conferenza stampa di stamattina -. Non si possono tirare fuori dal sottoscala personaggi e contesti che con grande fatica ci eravamo messi alle spalle. Puntiamo all’ampliamento dei diritti civili e sociali, all’autonomia energetica, alla riqualificazione delle periferie, alla mobilità sostenibile. Sapere che intorno a personaggi di una certa fatta si andava coagulando una parte politica è stato determinante nella mia decisione, non si tratta più solo di una contesa su una buona amministrazione ma su principi basilari”.

Miceli, “Disponibilità di grande significato”

La candidatura di Gioacchino Scaduto come capolista di Sinistra Civica Ecologista è un importantissimo contributo a definire l’identità della coalizione progressista che mi sostiene”. Lo afferma il candidato a sindaco Franco Miceli.

“Gioacchino Scaduto – sottolinea Franco Miceli – da magistrato ha dedicato tutta la sua vita all’affermazione della legalità e dei diritti dei cittadini contro i soprusi e la prepotenza mafiosa. È di grande significato la sua disponibilità a proseguire su un altro terreno questo impegno per ideali che unisce tutti noi e che i palermitani non permetteranno vengano archiviati”.

E Giusto Catania torna sulla polemica dei giorni scorsi

“Ed è con vero piacere che oggi abbiamo annunciato il capolista della lista di sinistra civica ecologista: il giudice antimafia Gioacchino Scaduto. In una campagna elettorale in cui tornano condannati per mafia come Cuffaro e Dell’Utri, il messaggio che Sinistra Civica Ecologista – Palermo vuole mandare è chiaro, noi ci schieriamo dall’altra parte e lo gridiamo a gran voce”. Lo dice l’assessore palermitano Giusto Catania su Facebook.