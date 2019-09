il torneo in programma fino a sabato

Ben trentadue singolari (16 nel tabellone maschile e altrettanti nel tabellone femminile) si sono svolti sui campi del Ct Palermo per la quinta edizione del torneo under 18 itf città di Palermo in programma fino a sabato.

Tanti gli incontri ricchi di spunti d’interesse. Su tutti il derby siciliano tra il palermitano Gabriele Piraino e il messinese del Tc Vela Giorgio Tabacco che ha fatto suo il confronto in due set.

Un altro messinese Leonardo Gagliani accede al secondo turno grazie al successo ai danni di Francesco Mineo. Nessun problema per la testa di serie numero 1 l’ungherese Peter Sallay che ha sconfitto 75 75 Alberto Orso.

Anche la seconda testa di serie il polacco Peter Lorens stacca il pass per gli ottavi di finale.

Nel tabellone femminile a tenere in alto i colori della Sicilia e nello specifico del Ct Palermo è stata Giorgia Pedone, recente finalista agli italiani under 16, la quale ha battuto la quarta testa di serie Agnese Zucchini.

La prima testa di serie del tabellone Eleonora Alvisi si è imposta 63 64 sulla russa Volgapkina.

Vince anche l’austriaca Elena Karner (due del tabellone) che ha stoppato 62 62 la palermitana Anastasia Abbagnato.

Questa mattina alle 9 sono iniziati gli ottavi di finale.

Ancora oggi, intorno alle 17.30, giocatori e accompagnatori avranno la possibilità di visitare gratuitamente il centro storico di Palermo a bordo del bus Citysighseeing.

Giovedì 12 settembre alle 10 la Federazione organizza un meeting rivolto ai dirigenti sportivi su alcuni temi di interesse attuale (credito sportivo, possibilità di impiantare strutture all’interno dei circoli sportivi).