Da martedì inizia la fase clou del torneo

A Palermo i grossi nomi italiani del tennis under 18 in occasione della quinta edizione del Torneo Internazionale itf under 18 grado 3 Città di Palermo. Ci sono due titoli italiani femminili in campo al Circolo del Tennis del capoluogo siciliano.

Con i primi match del tabellone delle qualificazioni è scattata a Palermo la kermesse sportiva. Martedì, invece, partiranno i due tabelloni principali. In Sicilia, tra le tante protagoniste annunciate, ci saranno anche due giocatrici che quest’oggi hanno vinto il titolo italiano under 14 e under 16. Si tratta della toscana Anna Paradisi che a San Vincenzo ha vinto il tricolore under 14, battendo in due set la marchigiana Federica Urgesi, anche lei in gara a Palermo.

A Rovereto invece Beatrice Ricci si è laureata campionessa italiana under 16 a scapito della giocatrice del Circolo del tennis Palermo Giorgia Pedone. Entrambe le tenniste si ritroveranno sui campi di viale del Fante.

Accedono al turno finale delle qualificazioni, che si svolgeranno oggi dalle 9.30, i siciliani Simone Guercio, Leonardo Gagliani, Desideria D’Amico, Giorgio Tabacco, Giulia Paternò e Francesco Cardinale.